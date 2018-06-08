Додано: Суб 09 чер, 2018 11:02

bub-har написав: rjkz написав: По правде сказать, у меня создалось устойчивое впечатление, что Приват уверенно превращается в Ощад. Что по обслуживанию что по квалификации персонала. По правде сказать, у меня создалось устойчивое впечатление, что Приват уверенно превращается в Ощад. Что по обслуживанию что по квалификации персонала. По обслуживанию ничего плохого сказать не могу,а вот по квалификации персонала полностью согласен! Звоню на кц очень редко и постоянно нарываюсь на неопытных студенток,которые по каждому аленьему вопросу бегают куда-то со словами "сейчас я выясню,оставайтесь на линии"! В послдедний раз на днях я дозвонился с трудом в кц(хотя тоже голд) и попросил уточнить на казалось бы однотипный алений вопрос: "какая комиссия при зачислении с интернет карты на приват-вклад"? Ответ: все пополнения депозитов в приватбанке -без комиссии (Интересно кто бы мне компенсировал убыток в более 1500 грн,если бы я после её слов,что без комис. загнал бы деньги с интернет карты на приватвклад)? Попросил пойти ещё раз уточнить и получил ответ 1% P.S Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?Или мене постоянно не везёт с компетентными сотрудницами,хотя я и звоню на кц очень редко! По обслуживанию ничего плохого сказать не могу,а вот по квалификации персонала полностью согласен! Звоню на кц очень редко и постоянно нарываюсь на неопытных студенток,которые по каждому аленьему вопросу бегают куда-то со словами "сейчас я выясню,оставайтесь на линии"! В послдедний раз на днях я дозвонился с трудом в кц(хотя тоже голд) и попросил уточнить на казалось бы однотипный алений вопрос: "какая комиссия при зачислении с интернет карты на приват-вклад"? Ответ: все пополнения депозитов в приватбанке -без комиссии(Интересно кто бы мне компенсировал убыток в более 1500 грн,если бы я после её слов,что без комис. загнал бы деньги с интернет карты на приватвклад)? Попросил пойти ещё раз уточнить и получил ответ 1% P.S Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?Или мене постоянно не везёт с компетентными сотрудницами,хотя я и звоню на кц очень редко!

Мной мой "персональный менеджер" занимался от силы раза 2 за последние 1,5 года. Причем по телефону вопросы не удавалось решить, один раз получив консультацию, отправил деньги не совсем туда куда надо. Хотя менеджер и "персональный" и вроде как стол для обслуживания голд и без очереди, но всегда очередь - то-ли пенсионеров-держателей карт голд то-ли просто пенсионеров, которые глазки повыцарапывают если кто-то посягнет на на их право иметь доступ к телу в порядке очереди. Я уже если очень срочно шел сразу к начальнику отделения (к ней тоже очередь но намного меньше). И тут у меня сроки действия карт начали заканчиваться, начотд воворит - к "персональному манагеру" - я -"я не могу и не хочу стоять в очереди часами" - она -"если перевыпуск карт или открытие новых - без очереди с паспортом и кодом". Ок, думаю, зайду с доками. Прихожу, и что я вижу - у моего манагера всего один чел сидит. Возрадовался до невозможности...Правда чел сидел шарился в сетях на телефоне, а манагер премило болтала на личные темы с какой-то теткой, находящейся по ту сторону стола, но на сотрудника банка никак не походила. Я "Здравствуйте, к вам только этот молодой человек (указываю на клиента у стола)?" - манагер - "Да, но я заканчиваю прием - обратитесь к другому столу." ("ни мне "здрасьте" ни тебе "спасибо" ни нам "до свидания"(с)) После чего возвращается к трескотне на личные темы с теткой. Клиент за столом - ждет. Очередь к остальным столам не предусматривает обслуживания без очереди даже "небожителей" с картой голди все опять становится грустным.Кажется, когда я вылетал из отделения, дверью снес банкомат.Был несколько не в себе.Поехал в другое отделение, попал на девушку с бейджем "стажер", которая хоть и жутко напомнила мне кассиршу-стажера из номера Дизель-шоу, но все-таки в конце-концов, смогла сделать перевыпуск карт и выдать другую, которую мне приват уже с полгода предлагал оформить, присылая письма на и-мейл. Она почему-то была уверена, что такого не существует. Когда я проявил настойчивость, пошла узнавать, но все-равно отговаривала от такого безумного шага как получение валютной универсальной при наличии валютной карты для выплат.Откровенно говоря, до "национализации" привата, я такого не припомню. А сейчас думаю, что еще чуть-чуть и смену вывески "приват" на "ощад" никто не заметит.