Там уже тяжко. Даже на р-нах АТБ перевели на 24 часа. Правда есть перерыв, чтобы компы корректно перешли полночь и дату. + "мы ж команда" - т е на кассе отсидеться не получится - давай срывайся беги принимай/раскладывай товар , убирай тару, перебирай гниль в лотках и тд и тп., потом давай обратно на кассу БУДЬ ВЕЖЛИВ И УЛЫБАЙСЯ.
На НП где как. У нас два отделения, которые хорошо знаю, там каждый занимается своим делом. Грузчик грузит, начальник шутит...В другом только помогают грузить разгружать мужчины, а в остальном, как в первом.
freeze написав:Сидеть в колл-центре и постоянно общаться с недовольными клиентами работа не сильно сладкая, тем более зарплата вряд ли высокая.
Очень заметна утечка кадров как в отделениях,так и в кц!Заметил у стажёров запал есть и стараются помочь бегая к более опытным что в кц,что в отделении,но хотелось бы чтобы хоть элементарные вещи знали без беганины и не вводили людей в оману,а то и правда похоже,что вчера пришли на работу-тогда простительно! Помнится как я начинал свою трудовую деятельность и меня без опыта прямо в сезон бросили на передовую и сколько было недовольных клиентов и меня убивали и не раз за мои бока и это ускоряло моё обучение прямо на практике!P.s В АТБ и правда адский труд-там надо сразу совмещать много вакансий и видно,что не успевают,или забивают!
rjkz написав:обслуживания голд и без очереди, но всегда очередь - то-ли пенсионеров-держателей карт голд то-ли просто пенсионеров, которые глазки повыцарапывают если кто-то посягнет на на их право иметь доступ к телу в порядке очереди.
Я никогда с этими голдами корону не ношу и всё делаю в порядке очереди и иногда приходится наблюдать за скандалами и хихикать,когда кто-то хочет пролезть без очереди,а ему в ответ "я тоже голд"