Додано: Суб 09 чер, 2018 16:12

freeze написав: Сидеть в колл-центре и постоянно общаться с недовольными клиентами работа не сильно сладкая, тем более зарплата вряд ли высокая. Сидеть в колл-центре и постоянно общаться с недовольными клиентами работа не сильно сладкая, тем более зарплата вряд ли высокая.

rjkz написав: обслуживания голд и без очереди, но всегда очередь - то-ли пенсионеров-держателей карт голд то-ли просто пенсионеров, которые глазки повыцарапывают если кто-то посягнет на на их право иметь доступ к телу в порядке очереди. обслуживания голд и без очереди, но всегда очередь - то-ли пенсионеров-держателей карт голд то-ли просто пенсионеров, которые глазки повыцарапывают если кто-то посягнет на на их право иметь доступ к телу в порядке очереди.

Очень заметна утечка кадров как в отделениях,так и в кц!Заметил у стажёров запал есть и стараются помочь бегая к более опытным что в кц,что в отделении,но хотелось бы чтобы хоть элементарные вещи знали без беганины и не вводили людей в оману,а то и правда похоже,что вчера пришли на работу-тогда простительно! Помнится как я начинал свою трудовую деятельность и меня без опыта прямо в сезон бросили на передовую и сколько было недовольных клиентов и меня убивали и не раз за мои бока и это ускоряло моё обучение прямо на практике!P.s В АТБ и правда адский труд-там надо сразу совмещать много вакансий и видно,что не успевают,или забивают!Я никогда с этими голдами корону не ношу и всё делаю в порядке очереди и иногда приходится наблюдать за скандалами и хихикать,когда кто-то хочет пролезть без очереди,а ему в ответ "я тоже голд"