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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7636763776387639
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:49

  bosson513 написав:
  Ratatui написав:Так, что НП и АТБ тяжко будет.


Там уже тяжко.
Даже на р-нах АТБ перевели на 24 часа. Правда есть перерыв, чтобы компы корректно перешли полночь и дату.
+ "мы ж команда" - т е на кассе отсидеться не получится - давай срывайся беги принимай/раскладывай товар , убирай тару, перебирай гниль в лотках и тд и тп.,
потом давай обратно на кассу БУДЬ ВЕЖЛИВ И УЛЫБАЙСЯ.


На НП где как. У нас два отделения, которые хорошо знаю, там каждый занимается своим делом. Грузчик грузит, начальник шутит...В другом только помогают грузить разгружать мужчины, а в остальном, как в первом.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:52

Re: Приватбанк

  rjkz написав:Я-бы сказал - микро(нано)-понт.

зі слів знайомого, що користається платиною -
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-kar ... t-platinum

абослютно те ж саме відношення :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 16:12

Re: Приватбанк

  freeze написав:Сидеть в колл-центре и постоянно общаться с недовольными клиентами работа не сильно сладкая, тем более зарплата вряд ли высокая.
Очень заметна утечка кадров как в отделениях,так и в кц!Заметил у стажёров запал есть и стараются помочь бегая к более опытным что в кц,что в отделении,но хотелось бы чтобы хоть элементарные вещи знали без беганины и не вводили людей в оману,а то и правда похоже,что вчера пришли на работу-тогда простительно! Помнится как я начинал свою трудовую деятельность и меня без опыта прямо в сезон бросили на передовую и сколько было недовольных клиентов и меня убивали и не раз за мои бока и это ускоряло моё обучение прямо на практике!P.s В АТБ и правда адский труд-там надо сразу совмещать много вакансий и видно,что не успевают,или забивают!
  rjkz написав:обслуживания голд и без очереди, но всегда очередь - то-ли пенсионеров-держателей карт голд то-ли просто пенсионеров, которые глазки повыцарапывают если кто-то посягнет на на их право иметь доступ к телу в порядке очереди.
Я никогда с этими голдами корону не ношу и всё делаю в порядке очереди и иногда приходится наблюдать за скандалами и хихикать,когда кто-то хочет пролезть без очереди,а ему в ответ "я тоже голд"
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:20

  bosson513 написав:
  Ratatui написав:Так, что НП и АТБ тяжко будет.


Там уже тяжко.
Даже на р-нах АТБ перевели на 24 часа. Правда есть перерыв, чтобы компы корректно перешли полночь и дату.
+ "мы ж команда" - т е на кассе отсидеться не получится - давай срывайся беги принимай/раскладывай товар , убирай тару, перебирай гниль в лотках и тд и тп.,
потом давай обратно на кассу БУДЬ ВЕЖЛИВ И УЛЫБАЙСЯ.


Ну кого не устраивает, то Польша как бы через забор.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:22

  bub-har написав:
  freeze написав:Сидеть в колл-центре и постоянно общаться с недовольными клиентами работа не сильно сладкая, тем более зарплата вряд ли высокая.
Очень заметна утечка кадров как в отделениях,так и в кц!Заметил у стажёров запал есть и стараются помочь бегая к более опытным что в кц,что в отделении,но хотелось бы чтобы хоть элементарные вещи знали без беганины и не вводили людей в оману,а то и правда похоже,что вчера пришли на работу-тогда простительно! Помнится как я начинал свою трудовую деятельность и меня без опыта прямо в сезон бросили на передовую и сколько было недовольных клиентов и меня убивали и не раз за мои бока и это ускоряло моё обучение прямо на практике!P.s В АТБ и правда адский труд-там надо сразу совмещать много вакансий и видно,что не успевают,или забивают!
  rjkz написав:обслуживания голд и без очереди, но всегда очередь - то-ли пенсионеров-держателей карт голд то-ли просто пенсионеров, которые глазки повыцарапывают если кто-то посягнет на на их право иметь доступ к телу в порядке очереди.
Я никогда с этими голдами корону не ношу и всё делаю в порядке очереди и иногда приходится наблюдать за скандалами и хихикать,когда кто-то хочет пролезть без очереди,а ему в ответ "я тоже голд"


Та какая там корона?
Просто в том отделении есть стол "для голд", а работает для всех. Я вообще в отделение хожу в экстренном случае, когда по другому никак. Но тратить часы в очередях? - Нафик.
rjkz
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  #<1 ... 7636763776387639
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