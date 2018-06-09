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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7637763876397640
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 07:55

Настоящая ПЛатина только в МЕТРО

:mrgreen: :mrgreen:
  greenozon написав:
  rjkz написав:Я-бы сказал - микро(нано)-понт.

зі слів знайомого, що користається платиною -
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-kar ... t-platinum

абослютно те ж саме відношення :)


Вчера , будучи на Сабурова в Киеве вечером , прикупив пару подушек , пошел на кассу , увидев очередь нашел для пользователей карт голд и платина нулевую кассу - 1 минута и никаких очередей :P
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 08:16

Re: Приватбанк

  rjkz написав:И тут у меня сроки действия карт начали заканчиваться, начотд воворит - к "персональному манагеру" - я -"я не могу и не хочу стоять в очереди часами"

Я, ткнувшись раза три в разные отделения, и понаблюдав везде "паровоз" минут на 40 минимум, решил сам перевыпустить карту путем заказа карты "с индивидуальным дизайном" (по факту - бесплатной "патриотки") с доставкой на дом. Получилось, так что рекомендую.

Попутно вопрос: можно ли пополнить интернет-карту в терминале самообслуживания без комиссии? Пополнение без наличия карты ведь платное, а этой карты физически не существует. Или придется заказать отдельную универсалку ещё? Я просто не очень представляю, как самому сделать для неё отдельный счет. "Перевыпустить" - это понятно, но если у меня сейчас нет такой карты (была, но давно закончилась и исчезла отовсюду)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 08:18

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Голда це чиста замануха на міні понт без жодного реального наповнення

А универсалку в валюте уже можно без голда открыть?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 15:07

  M-Audio написав:Попутно вопрос: можно ли пополнить интернет-карту в терминале самообслуживания без комиссии?

Авторизация в терминале - Мои счета (или там карты) - Щелчок на нужной. Если гривневая отроется ее пополнение, если долларовая - грустный смайлик.
Poleg
 
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  #<1 ... 7637763876397640
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