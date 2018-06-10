Додано: Нед 10 чер, 2018 08:16

rjkz написав: И тут у меня сроки действия карт начали заканчиваться, начотд воворит - к "персональному манагеру" - я -"я не могу и не хочу стоять в очереди часами" И тут у меня сроки действия карт начали заканчиваться, начотд воворит - к "персональному манагеру" - я -"я не могу и не хочу стоять в очереди часами"

Я, ткнувшись раза три в разные отделения, и понаблюдав везде "паровоз" минут на 40 минимум, решил сам перевыпустить карту путем заказа карты "с индивидуальным дизайном" (по факту - бесплатной "патриотки") с доставкой на дом. Получилось, так что рекомендую.Попутно вопрос: можно ли пополнить интернет-карту в терминале самообслуживания без комиссии? Пополнение без наличия карты ведь платное, а этой карты физически не существует. Или придется заказать отдельную универсалку ещё? Я просто не очень представляю, как самому сделать для неё отдельный счет. "Перевыпустить" - это понятно, но если у меня сейчас нет такой карты (была, но давно закончилась и исчезла отовсюду)?