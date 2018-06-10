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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 чер, 2018 07:55
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 10 чер, 2018 08:16
rjkz написав:
И тут у меня сроки действия карт начали заканчиваться, начотд воворит - к "персональному манагеру" - я -"я не могу и не хочу стоять в очереди часами"
Я, ткнувшись раза три в разные отделения, и понаблюдав везде "паровоз" минут на 40 минимум, решил сам перевыпустить карту путем заказа карты "с индивидуальным дизайном" (по факту - бесплатной "патриотки") с доставкой на дом. Получилось, так что рекомендую.
Попутно вопрос: можно ли пополнить интернет-карту в терминале самообслуживания без комиссии? Пополнение без наличия карты ведь платное, а этой карты физически не существует. Или придется заказать отдельную универсалку ещё? Я просто не очень представляю, как самому сделать для неё отдельный счет. "Перевыпустить" - это понятно, но если у меня сейчас нет такой карты (была, но давно закончилась и исчезла отовсюду)?
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M-Audio
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Додано: Нед 10 чер, 2018 08:18
Ой+ написав:
Голда це чиста замануха на міні понт без жодного реального наповнення
А универсалку в валюте уже можно без голда открыть?
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M-Audio
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Додано: Нед 10 чер, 2018 15:07
M-Audio написав:
Попутно вопрос: можно ли пополнить интернет-карту в терминале самообслуживания без комиссии?
Авторизация в терминале - Мои счета (или там карты) - Щелчок на нужной. Если гривневая отроется ее пополнение, если долларовая - грустный смайлик.
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Poleg
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Додано: Нед 10 чер, 2018 15:52
Poleg написав: M-Audio написав:
Попутно вопрос: можно ли пополнить интернет-карту в терминале самообслуживания без комиссии?
Авторизация в терминале - Мои счета (или там карты) - Щелчок на нужной. Если гривневая отроется ее пополнение, если долларовая - грустный смайлик.
Чтобы не выдумывать велосипед если надо пополнить любую свою карту в пб при её отсутствии - сначала пополняется приватвклад в соответствующей валюте а потом уже с него идёт переброска хоть на универсалку, хоть на кдв, хоть на и-нет
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Flamingo
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Додано: Нед 10 чер, 2018 18:06
M-Audio написав: Ой+ написав:
Голда це чиста замануха на міні понт без жодного реального наповнення
А универсалку в валюте уже можно без голда открыть?
Виртуальную да.Пластик только членам Gold.
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lubarec
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Додано: Нед 10 чер, 2018 20:32
На другом форуме пишут:
А ещё... В приват 24 попросили заново активировать депозитное свойство пенсионной кдв, а то с 1.07 автоматически и бесплатно...проценты тю-тю... Так вот, тихонечко отключают. Кто не зашел в п24 и не прочитал - сам виноват
Зашел в приват24 проверить - действительно начисление процентов по пенсионной кдв отключено...
Включил обратно.
Так что, господа пенсионеры, заходим и подключаемся
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ramaz
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Додано: Нед 10 чер, 2018 21:40
M-Audio написав:
Я, ткнувшись раза три в разные отделения, и понаблюдав везде "паровоз" минут на 40 минимум, решил сам перевыпустить карту путем заказа карты "с индивидуальным дизайном" (по факту - бесплатной "патриотки") с доставкой на дом. Получилось, так что рекомендую.
домой карту доставляют до почтового ящика или необходимы роспись (присутствие) клиента?
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novichok
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Додано: Нед 10 чер, 2018 22:02
novichok написав: M-Audio написав:
Я, ткнувшись раза три в разные отделения, и понаблюдав везде "паровоз" минут на 40 минимум, решил сам перевыпустить карту путем заказа карты "с индивидуальным дизайном" (по факту - бесплатной "патриотки") с доставкой на дом. Получилось, так что рекомендую.
домой карту доставляют до почтового ящика или необходимы роспись (присутствие) клиента?
Передают в руки, но подпись у меня не потребовали.
В почтовый ящик, наверное, не бросят.
Мы с курьером друг за другом два дня гонялись
Потому что я тоже в течение дня на месте не сижу.
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M-Audio
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