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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7638763976407641
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:06

  Poleg написав:
  M-Audio написав:Попутно вопрос: можно ли пополнить интернет-карту в терминале самообслуживания без комиссии?

Авторизация в терминале - Мои счета (или там карты) - Щелчок на нужной. Если гривневая отроется ее пополнение, если долларовая - грустный смайлик.


Я подозреваю, там был вопрос: "Можно ли пополнить чужую интернет-карту без комиссии?"
Вот это интересно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:12

Искатель,

В меню "Управление картой/счетом" найти "Начисление % на остаток по карте". Если пишет "Услуга уже подключена" - то все ОК.
У меня тоже было подключено, а почему вдруг отключили - это вопрос...
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:19

Re: Приватбанк

В п24 по маминій пенсійці недавно перепитувало - щось типу чи 'вам оно нада, бо на субсу вплине'.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:47

  Искатель написав:
  M-Audio написав:Попутно вопрос: можно ли пополнить интернет-карту в терминале самообслуживания без комиссии?

Я подозреваю, там был вопрос: "Можно ли пополнить чужую интернет-карту без комиссии?"

Нет, я о своей интересовался. Мне интересно, можно ли использовать виртуалку в качестве полноценного заменителя карты, если нет необходимости её совать в POS-терминалы? Собственно, я уже довольно давно ей именно так и пользуюсь (с момента как пластиковая закончилась), но держу в уме, что пополнение наличкой, в отсутствие карты, будет с комиссией, и просто использую другие варианты, а сюда время от времени капает безнал.
M-Audio
 
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  #<1 ... 7638763976407641
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