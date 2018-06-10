Додано: Пон 11 чер, 2018 08:19

В п24 по маминій пенсійці недавно перепитувало - щось типу чи 'вам оно нада, бо на субсу вплине'.

Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)

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