Я подозреваю, там был вопрос: "Можно ли пополнить чужую интернет-карту без комиссии?"
Вот это интересно.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:06
Я подозреваю, там был вопрос: "Можно ли пополнить чужую интернет-карту без комиссии?"
Вот это интересно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:12
Искатель,
В меню "Управление картой/счетом" найти "Начисление % на остаток по карте". Если пишет "Услуга уже подключена" - то все ОК.
У меня тоже было подключено, а почему вдруг отключили - это вопрос...
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:19
Re: Приватбанк
В п24 по маминій пенсійці недавно перепитувало - щось типу чи 'вам оно нада, бо на субсу вплине'.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:47
Нет, я о своей интересовался. Мне интересно, можно ли использовать виртуалку в качестве полноценного заменителя карты, если нет необходимости её совать в POS-терминалы? Собственно, я уже довольно давно ей именно так и пользуюсь (с момента как пластиковая закончилась), но держу в уме, что пополнение наличкой, в отсутствие карты, будет с комиссией, и просто использую другие варианты, а сюда время от времени капает безнал.
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:06
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:53
Приват перестал присылать смс для подтверждения входа со смартфона при усиленной авторизации. Теперь или вход по звонку, или простая авторизация по паролю. Так как за границей я не собираюсь платить за каждый вход в Приват24 по 50 грн., остаётся только по паролю.
Мог бы в очередной раз сказать "Всё ближе к Ощаду", но Ощад, как раз, смс присылает.
Делаем выводы.
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:09
Re: Приватбанк
Надыбал на сайте услугу типа регулярный платеж для перевод ЗП с другого банка на кдв. Пользуется кто? Действительно выходит без комиссии с обеих сторон? Лимит 10к -это на месяц? Так полученную ЗП можно на безналоговый закинуть?
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:19
Re: Приватбанк
Приват опустил по депозиту ещё пол процента.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:20
Киньте посилання де надибали....потрібно потестити... мабуть.
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:21
і валюта теж донизу...
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