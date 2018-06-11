https://privatbank.ua/perevod-zarplaty-s-kart-drugih-bankov-na-kartu-dl-a-vyplat-regul-arnym-platezhomКвесторе_поверніться написав:
Киньте посилання де надибали....потрібно потестити... мабуть.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:29
Re: Приватбанк
Вот
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty-s-kart-drugih-bankov-na-kartu-dl-a-vyplat-regul-arnym-platezhom
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:45
Re: Приватбанк
Что то за поездки в метро не спешать возвращать деньги. (
Или когото осчастливили уже?
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:48
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