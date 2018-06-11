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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7639764076417642
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:29

Re: Приватбанк

Вот
Квесторе_поверніться написав:
  Alex_ki написав:Надыбал на сайте услугу типа регулярный платеж для перевод ЗП с другого банка на кдв. Пользуется кто? Действительно выходит без комиссии с обеих сторон? Лимит 10к -это на месяц? Так полученную ЗП можно на безналоговый закинуть?

Киньте посилання де надибали....потрібно потестити... мабуть.
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty-s-kart-drugih-bankov-na-kartu-dl-a-vyplat-regul-arnym-platezhom
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:45

Re: Приватбанк

Что то за поездки в метро не спешать возвращать деньги. (
Или когото осчастливили уже?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:48

  Aps написав:Что то за поездки в метро не спешать возвращать деньги. (
Или когото осчастливили уже?

Признали що лохи, вже 10 діб пройшло, як признали. Досі не повернули.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:28

  Aps написав:Что то за поездки в метро не спешать возвращать деньги. (
Или когото осчастливили уже?

Конечно нет. Разве были прецеденты, чтобы Приват вовремя выполнял условия выплаты по акциям? :)
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:59

  Alex_ki написав:Вот
Квесторе_поверніться написав:
  Alex_ki написав:Надыбал на сайте услугу типа регулярный платеж для перевод ЗП с другого банка на кдв. Пользуется кто? Действительно выходит без комиссии с обеих сторон? Лимит 10к -это на месяц? Так полученную ЗП можно на безналоговый закинуть?

Киньте посилання де надибали....потрібно потестити... мабуть.
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty-s-kart-drugih-bankov-na-kartu-dl-a-vyplat-regul-arnym-platezhom

На теплій лінії кажуть що безподатковий таким макаром відкрити ніззя.
Але можна юзати інші переваги Привату.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:41

Панове,
подскажите пжлста какой сечас лимит НБУ на покупку валюты в кассах банков в сутки?
при покупке либо продаже валюты в эквиваленте более 150000грн нужно ли предъявлять какие-либо документы кроме паспорта/ИНН?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:24

Re: Приватбанк

А я сейчас зашёл в "вип" отделение рядом, так мне ответили, что можно но для оформления платежа нужен спец терминал, и у них его нет)
Квесторе_поверніться написав:
  Alex_ki написав:Вот
Квесторе_поверніться написав:[quote="4384753:Alex_ki"]Надыбал на сайте услугу типа регулярный платеж для перевод ЗП с другого банка на кдв. Пользуется кто? Действительно выходит без комиссии с обеих сторон? Лимит 10к -это на месяц? Так полученную ЗП можно на безналоговый закинуть?

Киньте посилання де надибали....потрібно потестити... мабуть.
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty-s-kart-drugih-bankov-na-kartu-dl-a-vyplat-regul-arnym-platezhom

На теплій лінії кажуть що безподатковий таким макаром відкрити ніззя.
Але можна юзати інші переваги Привату.[/quote]
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:34

Alex_ki, спецтермінал для переказу з КДВ на депо безподатковий?
Квесторе_поверніться
 
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