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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:29
Вот
Квесторе_поверніться написав: Alex_ki написав:Надыбал на сайте услугу типа регулярный платеж
для перевод ЗП с другого банка на кдв. Пользуется кто? Действительно выходит без комиссии с обеих сторон? Лимит 10к -это на месяц? Так полученную ЗП можно на безналоговый закинуть?
Киньте посилання де надибали....потрібно потестити... мабуть.
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty-s-kart-drugih-bankov-na-kartu-dl-a-vyplat-regul-arnym-platezhom
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Alex_ki
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:45
Что то за поездки в метро не спешать возвращать деньги. (
Или когото осчастливили уже?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:48
Aps написав:
Что то за поездки в метро не спешать возвращать деньги. (
Или когото осчастливили уже?
Признали що лохи, вже 10 діб пройшло, як признали. Досі не повернули.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:28
Aps написав:
Что то за поездки в метро не спешать возвращать деньги. (
Или когото осчастливили уже?
Конечно нет. Разве были прецеденты, чтобы Приват вовремя выполнял условия выплаты по акциям?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:59
Alex_ki написав:
Вот
Квесторе_поверніться написав: Alex_ki написав:Надыбал на сайте услугу типа регулярный платеж
для перевод ЗП с другого банка на кдв. Пользуется кто? Действительно выходит без комиссии с обеих сторон? Лимит 10к -это на месяц? Так полученную ЗП можно на безналоговый закинуть?
Киньте посилання де надибали....потрібно потестити... мабуть.
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty-s-kart-drugih-bankov-na-kartu-dl-a-vyplat-regul-arnym-platezhom
На теплій лінії кажуть що безподатковий таким макаром відкрити ніззя.
Але можна юзати інші переваги Привату.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:41
Панове,
подскажите пжлста какой сечас лимит НБУ на покупку валюты в кассах банков в сутки?
при покупке либо продаже валюты в эквиваленте более 150000грн нужно ли предъявлять какие-либо документы кроме паспорта/ИНН?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:24
А я сейчас зашёл в "вип" отделение рядом, так мне ответили, что можно
но для оформления платежа нужен спец терминал, и у них его нет)
Квесторе_поверніться написав: Alex_ki написав:
Вот
Квесторе_поверніться написав:[quote="4384753:Alex_ki"]Надыбал на сайте услугу типа регулярный платеж для перевод ЗП с другого банка на кдв. Пользуется кто? Действительно выходит без комиссии с обеих сторон? Лимит 10к -это на месяц? Так полученную ЗП можно на безналоговый закинуть?
Киньте посилання де надибали....потрібно потестити... мабуть.
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty-s-kart-drugih-bankov-na-kartu-dl-a-vyplat-regul-arnym-platezhom
На теплій лінії кажуть що безподатковий таким макаром відкрити ніззя.
Але можна юзати інші переваги Привату.[/quote]
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Alex_ki
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:34
Alex_ki, спецтермінал для переказу з КДВ на депо безподатковий?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:28
Квесторе_поверніться написав:
... можна юзати інші переваги Привату.
Допустим, я хочу переводить свою ЗП с карты Эксимбанка на КдВ Привата.
Какова будет комиссия Эксима и как он будет видеть платеж? Ведь даже при переводе на Уни Привата через sendmoney.privatbank.ua срабатывает 3D-Secure карты Эксима ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:40
Не, я так понял для оформления регулярного платежа с той карты на кдв
Квесторе_поверніться написав:Alex_ki, спецтермінал для переказу з КДВ на депо безподатковий?
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