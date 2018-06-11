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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7640764176427643
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:55

Alex_ki
Можно подключить услугу в банкомате.
"Безподатковым" считаться не будет.
Anatolii
 
Повідомлень: 5
З нами з: 01.11.17
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  #<1 ... 7640764176427643
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