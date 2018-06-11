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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7640764176427643
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:55

Alex_ki
Можно подключить услугу в банкомате.
"Безподатковым" считаться не будет.
Anatolii
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:00

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alex_ki написав:Надыбал на сайте услугу типа регулярный платеж для перевод ЗП с другого банка на КдВ. Пользуется кто?
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty- ... -platezhom
... можна юзати інші переваги Привату.
Допустим, я хочу переводить свою ЗП с карты Эксимбанка на КдВ Привата.

Какова будет комиссия Эксима и как он будет видеть платеж? Ведь даже при переводе на Уни Привата через sendmoney.privatbank.ua срабатывает 3D-Secure карты Эксима ... :(

Больше года пользуюсь таким переводом с Ощада. Подключили в отделении Привата с терминала с виду как на кассах в маркетах.Установили дату ежемесячного перевода.Позже в приват 24 я эту дату менял сам, + увеличил сумму до 10000.Никаких комиссий ни в Ощаде ни в Привате . Ощад - зарплатная.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:58

IDAN, під ці перекази в ПБ ще одну КДВ можна взяти?
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 7640764176427643
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