Alex_ki
Можно подключить услугу в банкомате.
"Безподатковым" считаться не будет.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:55
Alex_ki
Можно подключить услугу в банкомате.
"Безподатковым" считаться не будет.
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:00
Больше года пользуюсь таким переводом с Ощада. Подключили в отделении Привата с терминала с виду как на кассах в маркетах.Установили дату ежемесячного перевода.Позже в приват 24 я эту дату менял сам, + увеличил сумму до 10000.Никаких комиссий ни в Ощаде ни в Привате . Ощад - зарплатная.
Зараз переглядають цей форум: BankAlliance, Google Adsense [Bot], liliya_logical, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|