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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:55
Alex_ki
Можно подключить услугу в банкомате.
"Безподатковым" считаться не будет.
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Anatolii
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:00
octopus написав: Квесторе_поверніться написав:
... можна юзати інші переваги Привату.
Допустим, я хочу переводить свою ЗП с карты Эксимбанка на КдВ Привата.
Какова будет комиссия Эксима и как он будет видеть платеж? Ведь даже при переводе на Уни Привата через sendmoney.privatbank.ua срабатывает 3D-Secure карты Эксима ...
Больше года пользуюсь таким переводом с Ощада. Подключили в отделении Привата с терминала с виду как на кассах в маркетах.Установили дату ежемесячного перевода.Позже в приват 24 я эту дату менял сам, + увеличил сумму до 10000.Никаких комиссий ни в Ощаде ни в Привате . Ощад - зарплатная.
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IDAN
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:58
IDAN, під ці перекази в ПБ ще одну КДВ можна взяти?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:13
Квесторе_поверніться написав:IDAN
, під ці перекази в ПБ ще одну КДВ можна взяти?
Не цікавився. В мене була КДВ та УНІ, під депозит робив раніше.
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IDAN
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:42
IDAN
Эти деньги на безналоговый закинуть можно?
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Alex_ki
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Додано: Вів 12 чер, 2018 17:53
Alex_ki написав:
IDAN
Эти деньги на безналоговый закинуть можно?
А вот на этот вопрос мне утвердительно ответили - нельзя. Переводите зарплату на ПБ с Ощада, тогда можно.
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IDAN
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