RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7640764176427643
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:55

Alex_ki
Можно подключить услугу в банкомате.
"Безподатковым" считаться не будет.
Anatolii
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:00

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alex_ki написав:Надыбал на сайте услугу типа регулярный платеж для перевод ЗП с другого банка на КдВ. Пользуется кто?
https://privatbank.ua/perevod-zarplaty- ... -platezhom
... можна юзати інші переваги Привату.
Допустим, я хочу переводить свою ЗП с карты Эксимбанка на КдВ Привата.

Какова будет комиссия Эксима и как он будет видеть платеж? Ведь даже при переводе на Уни Привата через sendmoney.privatbank.ua срабатывает 3D-Secure карты Эксима ... :(

Больше года пользуюсь таким переводом с Ощада. Подключили в отделении Привата с терминала с виду как на кассах в маркетах.Установили дату ежемесячного перевода.Позже в приват 24 я эту дату менял сам, + увеличил сумму до 10000.Никаких комиссий ни в Ощаде ни в Привате . Ощад - зарплатная.
IDAN
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:58

IDAN, під ці перекази в ПБ ще одну КДВ можна взяти?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24758
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:13

  Квесторе_поверніться написав:IDAN, під ці перекази в ПБ ще одну КДВ можна взяти?

Не цікавився. В мене була КДВ та УНІ, під депозит робив раніше.
IDAN
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:42

Re: Приватбанк

IDAN

Эти деньги на безналоговый закинуть можно?
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:53

  Alex_ki написав:IDAN

Эти деньги на безналоговый закинуть можно?

А вот на этот вопрос мне утвердительно ответили - нельзя. Переводите зарплату на ПБ с Ощада, тогда можно.
IDAN
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:18

PrivatBank передайте там вашему руководству, что можно возвращать покупку валюты клиентами через п24 -- нбу разрешил.
Не откладывайте в долгий ящик - мы ждём
Stringer
 
Повідомлень: 7654
З нами з: 23.01.13
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:40

PrivatBank, и выдавать инвалюту через АТМ уже мона. Тока, плиииз, не заправляйте кассеты отем отребьем, шо мы совсем, ну совсем-совсем случайно напихали вам в ТСО :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24579
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1967 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:41

  Stringer написав:PrivatBank передайте там вашему руководству, что можно возвращать покупку валюты клиентами через п24 -- нбу разрешил.
Не откладывайте в долгий ящик - мы ждём


Как по мне, в новой постанове идет речь не о интернет-банкинге, а о валютообменных терминалах (устройствах), продажа/покупка готивковой валюты за готивкову гривну.

4) пункти 4, 7 викласти в такій редакції:
“4. Банк, фінансова установа мають право через платіжний пристрій
здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за
готівкові гривні та продажу фізичним особам-резидентам готівкової іноземної
валюти за готівкові гривні.
curiousobro
 
Повідомлень: 1013
З нами з: 21.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:44

  Квесторе_поверніться написав:IDAN, під ці перекази в ПБ ще одну КДВ можна взяти?

Так три штуки дают без объяснения причин.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3052
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7640764176427643
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бухгалтер, antey718, Stringer, vanok, vitaliy1111, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56980)
13.06.2018 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.