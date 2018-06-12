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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:20
Приват еще уменьшил ставки с 12 числа. На год уже 13% (была в отделении). На пол года - 14,5.
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Hella
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:35
Hella написав:
Приват еще уменьшил ставки с 12 числа. На год уже 13% (была в отделении). На пол года - 14,5.
Ну так все ж правильно делают https://minfin.com.ua/2018/06/07/33849932/
Алень - вкладчик пугливый, ставки по депозитам растут - надо срочно забирать, ставки падают - срочно нести на депозит
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Stringer
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:37
Hella написав:
Приват еще уменьшил ставки
вже повідомляли, дивviewtopic.php?p=4384812#p4384812
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:39
Stringer написав: Hella написав:
Приват еще уменьшил ставки с 12 числа. На год уже 13% (была в отделении). На пол года - 14,5.
Ну так все ж правильно делают https://minfin.com.ua/2018/06/07/33849932/
Алень - вкладчик пугливый, ставки по депозитам растут - надо срочно забирать, ставки падают - срочно нести на депозит
Выглядит как-будто сдают валюту, и несут на гривне-депо
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:00
Выплатили по акции
Как всегда с задержкой, но выплатили. Продолжаем ездить по пятницам бесплатно.
dengon написав: Aps написав:
Что то за поездки в метро не спешать возвращать деньги. (
Или когото осчастливили уже?
Конечно нет. Разве были прецеденты, чтобы Приват вовремя выполнял условия выплаты по акциям?
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lel
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