Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:20
Приват еще уменьшил ставки с 12 числа. На год уже 13% (была в отделении). На пол года - 14,5.
Hella
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:35
Hella написав:
Приват еще уменьшил ставки с 12 числа. На год уже 13% (была в отделении). На пол года - 14,5.
Ну так все ж правильно делают
https://minfin.com.ua/2018/06/07/33849932/
Алень - вкладчик пугливый, ставки по депозитам растут - надо срочно забирать, ставки падают - срочно нести на депозит
Stringer
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:37
Hella написав:
Приват еще уменьшил ставки
вже повідомляли, див
viewtopic.php?p=4384812#p4384812
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:39
Stringer написав: Hella написав:
Приват еще уменьшил ставки с 12 числа. На год уже 13% (была в отделении). На пол года - 14,5.
Ну так все ж правильно делают
https://minfin.com.ua/2018/06/07/33849932/
Алень - вкладчик пугливый, ставки по депозитам растут - надо срочно забирать, ставки падают - срочно нести на депозит
Выглядит как-будто сдают валюту, и несут на гривне-депо
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:00
Выплатили по акции
Как всегда с задержкой, но выплатили. Продолжаем ездить по пятницам бесплатно.
dengon написав: Aps написав:
Что то за поездки в метро не спешать возвращать деньги. (
Или когото осчастливили уже?
Конечно нет. Разве были прецеденты, чтобы Приват вовремя выполнял условия выплаты по акциям?
lel
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Додано: Сер 13 чер, 2018 23:25
Подскажите где в Киеве есть приватовский банкомат Cache-in?
На сайте
https://privatbank.ua/map
нет фильтра по наличию функции Cache-in, а по телефону 3700 сообщают адреса по кторым я точно знаю что нет Cache-in.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
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