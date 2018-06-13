Подскажите где в Киеве есть приватовский банкомат Cache-in? На сайте https://privatbank.ua/map нет фильтра по наличию функции Cache-in, а по телефону 3700 сообщают адреса по кторым я точно знаю что нет Cache-in.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF написав:Подскажите где в Киеве есть приватовский банкомат Cache-in? На сайте https://privatbank.ua/map нет фильтра по наличию функции Cache-in, а по телефону 3700 сообщают адреса по кторым я точно знаю что нет Cache-in.
А что такое ваше каче-ин? Может имелся в виду cash-in? От слова Cash - наличии по английски:). А если серьёзно то чем вам терминалы не устраивают. Именно для функции внесения нала они и существуют. Или вам сначала надо внести, чтобы потом сразу снять? Или наоборот, но сразу? Просто приват в своё время пошёл по пути массовой установки терминалов рядом с банкоматами. По видимому это было дешевле. А классические банкомат с кэш-ином в их отделениях как-то ни разу не встречались?
ALEF написав:Подскажите где в Киеве есть приватовский банкомат Cache-in? На сайте https://privatbank.ua/map нет фильтра по наличию функции Cache-in, а по телефону 3700 сообщают адреса по кторым я точно знаю что нет Cache-in.
ALEF написав:Подскажите где в Киеве есть приватовский банкомат Cache-in? На сайте https://privatbank.ua/map нет фильтра по наличию функции Cache-in, а по телефону 3700 сообщают адреса по кторым я точно знаю что нет Cache-in.
https://privatbank.ua/map розширений пошук прийом готівки пачкою ... показывает, шо есть 22 таких зверюги в Киёве В отд. на Соломенской пл. точно есть такое