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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7641764276437644
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:20

Re: Приватбанк

Приват еще уменьшил ставки с 12 числа. На год уже 13% (была в отделении). На пол года - 14,5.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:35

  Hella написав:Приват еще уменьшил ставки с 12 числа. На год уже 13% (была в отделении). На пол года - 14,5.

Ну так все ж правильно делают https://minfin.com.ua/2018/06/07/33849932/
Алень - вкладчик пугливый, ставки по депозитам растут - надо срочно забирать, ставки падают - срочно нести на депозит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:37

Re: Приватбанк

  Hella написав:Приват еще уменьшил ставки

вже повідомляли, див

viewtopic.php?p=4384812#p4384812
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:39

  Stringer написав:
  Hella написав:Приват еще уменьшил ставки с 12 числа. На год уже 13% (была в отделении). На пол года - 14,5.

Ну так все ж правильно делают https://minfin.com.ua/2018/06/07/33849932/
Алень - вкладчик пугливый, ставки по депозитам растут - надо срочно забирать, ставки падают - срочно нести на депозит :mrgreen:

Выглядит как-будто сдают валюту, и несут на гривне-депо
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:00

Re: Приватбанк

Выплатили по акции
Как всегда с задержкой, но выплатили. Продолжаем ездить по пятницам бесплатно.
dengon написав:
  Aps написав:Что то за поездки в метро не спешать возвращать деньги. (
Или когото осчастливили уже?

Конечно нет. Разве были прецеденты, чтобы Приват вовремя выполнял условия выплаты по акциям? :)
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:25

банкомат Cache-in

Подскажите где в Киеве есть приватовский банкомат Cache-in?
На сайте https://privatbank.ua/map нет фильтра по наличию функции Cache-in, а по телефону 3700 сообщают адреса по кторым я точно знаю что нет Cache-in.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 05:27

  ALEF написав:Подскажите где в Киеве есть приватовский банкомат Cache-in?
На сайте https://privatbank.ua/map нет фильтра по наличию функции Cache-in, а по телефону 3700 сообщают адреса по кторым я точно знаю что нет Cache-in.

А что такое ваше каче-ин? Может имелся в виду cash-in? От слова Cash - наличии по английски:).
А если серьёзно то чем вам терминалы не устраивают. Именно для функции внесения нала они и существуют. Или вам сначала надо внести, чтобы потом сразу снять? Или наоборот, но сразу? Просто приват в своё время пошёл по пути массовой установки терминалов рядом с банкоматами. По видимому это было дешевле. А классические банкомат с кэш-ином в их отделениях как-то ни разу не встречались?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:16

  ALEF написав:Подскажите где в Киеве есть приватовский банкомат Cache-in?
На сайте https://privatbank.ua/map нет фильтра по наличию функции Cache-in, а по телефону 3700 сообщают адреса по кторым я точно знаю что нет Cache-in.

пр.Победы 27 -наружный,слева у арки.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:33

  ALEF написав:Подскажите где в Киеве есть приватовский банкомат Cache-in?
На сайте https://privatbank.ua/map нет фильтра по наличию функции Cache-in, а по телефону 3700 сообщают адреса по кторым я точно знаю что нет Cache-in.

https://privatbank.ua/map
розширений пошук
прийом готівки пачкою
... показывает, шо есть 22 таких зверюги в Киёве
В отд. на Соломенской пл. точно есть такое :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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