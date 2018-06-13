ніколи таких в ПБ не бачив
інші - так, ПБ - лише зелені ТСО-ки
правда різного типу і ще колись згадували про якісь ТСО "Квітка"
але я таких не бачив (вони беруть % на відміну від оригінальних ПБ ТСО)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:37
Re: Приватбанк
ніколи таких в ПБ не бачив
інші - так, ПБ - лише зелені ТСО-ки
правда різного типу і ще колись згадували про якісь ТСО "Квітка"
але я таких не бачив (вони беруть % на відміну від оригінальних ПБ ТСО)
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:43
Re: Приватбанк
А вы щительней присматривайтесь. Чаще всего кеш-ины стоят в отделении.
У нас в отд. на Соломенской пл. (Киев) стоит такое чудо, там реально пасть открывается и руку нуна всовывать внутрь почти по локоть, купюр 90 за раз обрабатывает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:53
Шкода що тут (вже) немає представника банку
так б подав ідею -
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 10:00
greenozon, а тут viewtopic.php?p=4386435#p4386435
"прийом готівки пачкою" вам не подошло?
... делайте хоть что-нибудь!
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