ніколи таких в ПБ не бачив
інші - так, ПБ - лише зелені ТСО-ки
правда різного типу і ще колись згадували про якісь ТСО "Квітка"
але я таких не бачив (вони беруть % на відміну від оригінальних ПБ ТСО)
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:37
Re: Приватбанк
ніколи таких в ПБ не бачив
інші - так, ПБ - лише зелені ТСО-ки
правда різного типу і ще колись згадували про якісь ТСО "Квітка"
але я таких не бачив (вони беруть % на відміну від оригінальних ПБ ТСО)
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:43
Re: Приватбанк
А вы щительней присматривайтесь. Чаще всего кеш-ины стоят в отделении.
У нас в отд. на Соломенской пл. (Киев) стоит такое чудо, там реально пасть открывается и руку нуна всовывать внутрь почти по локоть, купюр 90 за раз обрабатывает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:53
Шкода що тут (вже) немає представника банку
так б подав ідею -
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 10:00
greenozon, а тут viewtopic.php?p=4386435#p4386435
"прийом готівки пачкою" вам не подошло?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:12
Зрозумів!
дякую
знайшов -
але чесно кажучи це якісь крохи.. менше 100 кеш-інів на всю країну для такого бегемота
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 10:42
Почтомат-6
На шестнадцатый рабочий или одиннадцатый календарный день, почтомат 000458, Киев, ул. Шота Руставели, изверг таки из своего чрева мою многострадальную посылку, информацию об этой грандиозной #перемоге над неподконтрольной человеческому разуму техникой и о последовавшей за ней передаче посылки начальнице, человечьим голосом сообщила мне телефонная трубка. За посильную помощь в ускорении сего печального процесса, могу поблагодарить начальницу указанного отделения Эку Мерабовну (забавное совпадение, учитывая адрес отделения), ускорившей по возможности позавчерашним начальственным пинком выполнение своих служебных обязанностей приватовскими криворукими газдами. Такая история. Вы там, братія и сестры, поступайте как знаете, а я к сей хитромудрой бесовской машине, с человеками оно как-то понадежнее выходит.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:44
Подскажите, есть ли возможность убрать кредитный лимит из остатка на карте. Чтобы в смс показывало наличие только личных средств.
Родственница просит избавить от раздражающей ее услуги, но у нее нет учетки в Приват24, а в отделение зайти нет времени.
У себя в Пр24 нужной опции не нашел, но у меня нет кредитного лимита.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:39
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