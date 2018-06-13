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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7643764476457646
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:32

  clientage написав:А вы щительней присматривайтесь. Чаще всего кеш-ины стоят в отделении.
У нас в отд. на Соломенской пл. (Киев) стоит такое чудо, там реально пасть открывается и руку нуна всовывать внутрь почти по локоть, купюр 90 за раз обрабатывает :)

Вони дуже вередливі на відміну від ТСО, мають звичку випльовувати купюри назад, минулого разу таких було 90%, довелося йти до каси...
kharkiver
 
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