Вони дуже вередливі на відміну від ТСО, мають звичку випльовувати купюри назад, минулого разу таких було 90%, довелося йти до каси...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:32
Вони дуже вередливі на відміну від ТСО, мають звичку випльовувати купюри назад, минулого разу таких було 90%, довелося йти до каси...
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