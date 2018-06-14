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Приватбанк

Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7643764476457646
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:32

  clientage написав:А вы щительней присматривайтесь. Чаще всего кеш-ины стоят в отделении.
У нас в отд. на Соломенской пл. (Киев) стоит такое чудо, там реально пасть открывается и руку нуна всовывать внутрь почти по локоть, купюр 90 за раз обрабатывает :)

Вони дуже вередливі на відміну від ТСО, мають звичку випльовувати купюри назад, минулого разу таких було 90%, довелося йти до каси...
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:06

Це для всіх такі "покращення"?

Шановний хххххххххххх!
Інформуємо вас, що з 01.07.2018 SMS-повідомлення про витрати та надходження за вашими картками будуть надходити тільки за операціями від 1 000 грн.
Щоб отримувати повідомлення про операції на будь-які суми, використовуйте мобільний додаток Privat24.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:24

  Sanio написав:Це для всіх такі "покращення"?

Для всех, конечно же. Минимизация затрат на СМС-ки.
Мне дня три назад тоже пришло.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:48

Re: Приватбанк

редиски...
смс было удобно
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:57

Подняли мин. сумму пополнения терминала до 10 грн.
Жаль, было удобно скидывать в него всякую мелочь ( 1/2/5 )
mustbe
 
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  #<1 ... 7643764476457646
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