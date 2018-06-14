Вони дуже вередливі на відміну від ТСО, мають звичку випльовувати купюри назад, минулого разу таких було 90%, довелося йти до каси...
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Додано: Чет 14 чер, 2018 18:32
Вони дуже вередливі на відміну від ТСО, мають звичку випльовувати купюри назад, минулого разу таких було 90%, довелося йти до каси...
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:06
Це для всіх такі "покращення"?
Шановний хххххххххххх!
Інформуємо вас, що з 01.07.2018 SMS-повідомлення про витрати та надходження за вашими картками будуть надходити тільки за операціями від 1 000 грн.
Щоб отримувати повідомлення про операції на будь-які суми, використовуйте мобільний додаток Privat24.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:24
Для всех, конечно же. Минимизация затрат на СМС-ки.
Мне дня три назад тоже пришло.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:48
Re: Приватбанк
редиски...
смс было удобно
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:57
Подняли мин. сумму пополнения терминала до 10 грн.
Жаль, было удобно скидывать в него всякую мелочь ( 1/2/5 )
Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:12
Re: Приватбанк
так від 100 грн було вже давним давно
від 1000 правда це вони заглнули, але політика зрозуміла -
а) економія - як не як розсилати сотні тисяч (мільйонів?) СМС на день це добра копійка в статті видатків
б) стимулюють нарід більше використовувати смартфони (мобільний додаток) - значить оп-соси більшу копійку отримають
+50грн !
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:19
Re: Приватбанк
Не знаю с чем связано но мне в последние дни смс-ки приходят и по суммам до 100 грн. (округление в копилку и перечисление с копилки на карту). А в смарт как раз сообщения перестали приходить. Может что настраивают...
Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:22
Re: Приватбанк
А мне сообщения то на смс приходят, то на вайбер. Не пойму закономерности. Причем на вайбер приходят даже те, которые меньше 100 грн.
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