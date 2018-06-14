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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7644764576467647
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:33

  patrikk написав:Доброе утро. Напомните, пожалуйста, какой терминал Ощада или Привата надо использовать в новой поште, чтобы провелось как покупка и не вылететь из грейса? Спасибо

так вроде у бегемота все в грейсе. просто комисс возьмут.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:48

  patrikk написав:Доброе утро. Напомните, пожалуйста, какой терминал Ощада или Привата надо использовать в новой поште, чтобы провелось как покупка и не вылететь из грейса? Спасибо


Привата
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:55

  WachtAmRhein написав:
  patrikk написав:Доброе утро. Напомните, пожалуйста, какой терминал Ощада или Привата надо использовать в новой поште, чтобы провелось как покупка и не вылететь из грейса? Спасибо


Привата


Спасибо. Хочу заплатить Б5 - не должно же быть комиссии? Когда-то давно платил - все было ок и кэшбек получал. Но недавно на какой-то ветке промелькнула инфа, что может провестись как перевод с нехорошими последствиями...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:10

По ощаду точно как перевод, но тася ж вроде как снятие налички включает с некоторых пор в льготный период?
WachtAmRhein
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