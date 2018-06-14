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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:33
patrikk написав:
Доброе утро. Напомните, пожалуйста, какой терминал Ощада или Привата надо использовать в новой поште, чтобы провелось как покупка и не вылететь из грейса? Спасибо
так вроде у бегемота все в грейсе. просто комисс возьмут.
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mephala
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:48
patrikk написав:
Доброе утро. Напомните, пожалуйста, какой терминал Ощада или Привата надо использовать в новой поште, чтобы провелось как покупка и не вылететь из грейса? Спасибо
Привата
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:55
WachtAmRhein написав: patrikk написав:
Доброе утро. Напомните, пожалуйста, какой терминал Ощада или Привата надо использовать в новой поште, чтобы провелось как покупка и не вылететь из грейса? Спасибо
Привата
Спасибо. Хочу заплатить Б5 - не должно же быть комиссии? Когда-то давно платил - все было ок и кэшбек получал. Но недавно на какой-то ветке промелькнула инфа, что может провестись как перевод с нехорошими последствиями...
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patrikk
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:10
По ощаду точно как перевод, но тася ж вроде как снятие налички включает с некоторых пор в льготный период?
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WachtAmRhein
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