RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7644764576467647
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:33

  patrikk написав:Доброе утро. Напомните, пожалуйста, какой терминал Ощада или Привата надо использовать в новой поште, чтобы провелось как покупка и не вылететь из грейса? Спасибо

так вроде у бегемота все в грейсе. просто комисс возьмут.
mephala
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:48

  patrikk написав:Доброе утро. Напомните, пожалуйста, какой терминал Ощада или Привата надо использовать в новой поште, чтобы провелось как покупка и не вылететь из грейса? Спасибо


Привата
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8362
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:55

  WachtAmRhein написав:
  patrikk написав:Доброе утро. Напомните, пожалуйста, какой терминал Ощада или Привата надо использовать в новой поште, чтобы провелось как покупка и не вылететь из грейса? Спасибо


Привата


Спасибо. Хочу заплатить Б5 - не должно же быть комиссии? Когда-то давно платил - все было ок и кэшбек получал. Но недавно на какой-то ветке промелькнула инфа, что может провестись как перевод с нехорошими последствиями...
patrikk
 
Повідомлень: 65
З нами з: 25.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:10

По ощаду точно как перевод, но тася ж вроде как снятие налички включает с некоторых пор в льготный период?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8362
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:32

  wig написав:
  lubopytnaya написав:Для всех, конечно же. Минимизация затрат на СМС-ки.
Мне дня три назад тоже пришло.

А по заграничным и валютным от какой суммы?

Наверное, эквивалент, соответствующий 1000 грн
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3259
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:14

  lubopytnaya написав:Наверное, эквивалент, соответствующий 1000 грн

Да не, там свои условия были для валют.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3074
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:57

Re: Приватбанк

Вопрос к оф-преду: за каким лешим Приват24 на андроиде требует доступ к Телефону, Хранилищу и моим координатам? -- пришлось XPrivacy ставить, чтобы приложением воспользоваться можно было...
_hunter
 
Повідомлень: 771
З нами з: 22.03.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:22

Re: Приватбанк

  _hunter написав:Вопрос к оф-преду


нема тут оф-преда, вже давно,
на жаль
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:32

Замовив 25.05 карту. Потрібна була валютна віза, в наявності миттєвих не було тому змушений був замовити "з індивідуальним дизайном"(який нафіг мені не потрібен). Згідно сайту 07.06 карта вже була в відділенні, але її там не виявилось) Відповідь проста "чекайте". Але про всякий випадок звернувся до оператора в ПР24, який відповів що карта таки в відділенні! Той випадок коли карту шукали всім відділенням, але так і не знайшли. Подали заявку №19218397 яка розглядалась по сьогоднійшній день, після чого мою заявку "передали на вищий рівень" і присвоїли №12355761, яка буде розглядатись 5-7 діб.
Отже карти не має майже місяць! Рівень кваліфіувції працівників і онлайн підтримки нище плінтуса.
Але ж геплпей ввели, б..ь!
Jarvis
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:35

Re: Приватбанк

  Jarvis написав:Згідно сайту 07.06 карта вже була в відділенні, але її там не виявилось)
Краще було б замовити доставку кур'єром, яка б була безкоштовною ;)
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 117
З нами з: 08.03.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7644764576467647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Adsense [Bot], liliya_logical, SHURICK76 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.