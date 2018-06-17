так вроде у бегемота все в грейсе. просто комисс возьмут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:33
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:48
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:55
Спасибо. Хочу заплатить Б5 - не должно же быть комиссии? Когда-то давно платил - все было ок и кэшбек получал. Но недавно на какой-то ветке промелькнула инфа, что может провестись как перевод с нехорошими последствиями...
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:10
По ощаду точно как перевод, но тася ж вроде как снятие налички включает с некоторых пор в льготный период?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:32
Наверное, эквивалент, соответствующий 1000 грн
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:14
Да не, там свои условия были для валют.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:57
Re: Приватбанк
Вопрос к оф-преду: за каким лешим Приват24 на андроиде требует доступ к Телефону, Хранилищу и моим координатам? -- пришлось XPrivacy ставить, чтобы приложением воспользоваться можно было...
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:22
Re: Приватбанк
+50грн !
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:32
Замовив 25.05 карту. Потрібна була валютна віза, в наявності миттєвих не було тому змушений був замовити "з індивідуальним дизайном"(який нафіг мені не потрібен). Згідно сайту 07.06 карта вже була в відділенні, але її там не виявилось) Відповідь проста "чекайте". Але про всякий випадок звернувся до оператора в ПР24, який відповів що карта таки в відділенні! Той випадок коли карту шукали всім відділенням, але так і не знайшли. Подали заявку №19218397 яка розглядалась по сьогоднійшній день, після чого мою заявку "передали на вищий рівень" і присвоїли №12355761, яка буде розглядатись 5-7 діб.
Отже карти не має майже місяць! Рівень кваліфіувції працівників і онлайн підтримки нище плінтуса.
Але ж геплпей ввели, б..ь!
Додано: Пон 18 чер, 2018 15:35
Re: Приватбанк
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