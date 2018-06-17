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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7645764676477648
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:16

ПриватБанк змінив офіційну назву

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