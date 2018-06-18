ПриватБанк змінив офіційну назву
https://news.finance.ua/ua/news/-/42854 ... ijnu-nazvu
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:16
ПриватБанк змінив офіційну назву
https://news.finance.ua/ua/news/-/42854 ... ijnu-nazvu
+50грн !
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:35
Re: Приватбанк
Ограничение по карте
Для безопасности Ваших денег эта карта заблокирована – банк обнаружил вероятность подделки карты. Пожалуйста, получите новую карту бесплатно в любом отделении ПриватБанка. На нее будут переведены все деньги с заблокированной карты.
Подробнее – на сайте pb.ua/1964.
Что за хрень? кто сталкивался? это интернет карта...
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:40
Re: Приватбанк
16-го числа списался очередной (последний) платеж по оплате частями. Сегодня, 18-го числа, пришло напоминание чтобы я внес деньги для погашения этого платежа.
Какой смысл отправлять "просроченное" напоминание?!
Додано: Пон 18 чер, 2018 19:17
Ужас, во что превратился банк
14 июня в 12 часов дня я в отделении на пр.Победы возле м.Политехническая снимала с карты Привата 6200грн. Т.к. пин-код карты КДВ я не помню , то хотела снять деньги в кассе с подтверждением по звонку на телефон. Работали две кассы, но ни в одной из них не было денег. Вскладчину они мне наскребли около 3000 гривен
Это при том, что предварительный заказ Приват принимает только на суммы от 10000 грн. На меньшую сумму заказ не предусмотрен.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 18 чер, 2018 19:19
lubopytnaya и то ВЫП отделение))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 18 чер, 2018 19:30
Re: Приватбанк
+50грн !
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