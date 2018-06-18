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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7645764676477648
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:16

ПриватБанк змінив офіційну назву

https://news.finance.ua/ua/news/-/42854 ... ijnu-nazvu
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:35

Re: Приватбанк

Ограничение по карте
Для безопасности Ваших денег эта карта заблокирована – банк обнаружил вероятность подделки карты. Пожалуйста, получите новую карту бесплатно в любом отделении ПриватБанка. На нее будут переведены все деньги с заблокированной карты.
Подробнее – на сайте pb.ua/1964.

Что за хрень? кто сталкивался? это интернет карта...
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:40

Re: Приватбанк

16-го числа списался очередной (последний) платеж по оплате частями. Сегодня, 18-го числа, пришло напоминание чтобы я внес деньги для погашения этого платежа.
Какой смысл отправлять "просроченное" напоминание?!
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:17

  greenozon написав:нема тут оф-преда, вже давно,
на жаль

Ужас, во что превратился банк Зображення

14 июня в 12 часов дня я в отделении на пр.Победы возле м.Политехническая снимала с карты Привата 6200грн. Т.к. пин-код карты КДВ я не помню :D , то хотела снять деньги в кассе с подтверждением по звонку на телефон. Работали две кассы, но ни в одной из них не было денег. Вскладчину они мне наскребли около 3000 гривен :mrgreen:
Это при том, что предварительный заказ Приват принимает только на суммы от 10000 грн. На меньшую сумму заказ не предусмотрен.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:19

lubopytnaya и то ВЫП отделение))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:30

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:и то ВЫП отделение))


страшно подумати про НЕ VIP! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:41

greenozon
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 7645764676477648
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