RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7646764776487649
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:53

  BIGor написав:Кто знает, за что блокируют в Приват 24?
Нельзя зайти, пишет:
Запит відхилено. Задля безпеки фінансових операцій Вам необхідно підтвердити номер телефону в банкоматі, в ТСО або у відділенні.

Интересно, ради моей безопасности блокируют мне доступ к моим деньгам.

Чтобы не увлеклись, чего лишнего не потратили сгоряча. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6183
З нами з: 03.11.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7646764776487649
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleksmih і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.