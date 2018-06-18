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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:53
BIGor написав:
Кто знает, за что блокируют в Приват 24?
Нельзя зайти, пишет:
Запит відхилено. Задля безпеки фінансових операцій Вам необхідно підтвердити номер телефону в банкоматі, в ТСО або у відділенні.
Интересно, ради моей безопасности блокируют мне доступ к моим деньгам.
Чтобы не увлеклись, чего лишнего не потратили сгоряча.
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