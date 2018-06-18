Чтобы не увлеклись, чего лишнего не потратили сгоряча.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:53
Чтобы не увлеклись, чего лишнего не потратили сгоряча.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 19 чер, 2018 05:47
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:55
При кліку на кнопці Квитанція
отримую постійно ось таке -
працюю через Google Chrome версія 67
що із цим робити, хто в курсі?
+50грн !
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:00
Знайшов вихід -
квитанції також можна отримати іншим методом в тому ж таки Приват24 -
УСІ ПОСЛУГИ -> ПОСЛУГИ -> Сервіс квитанцій -> Отримати квитанцію
і там вже нормальні pdf файли видає приват!
чудасія
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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