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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7646764776487649
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:53

  BIGor написав:Кто знает, за что блокируют в Приват 24?
Нельзя зайти, пишет:
Запит відхилено. Задля безпеки фінансових операцій Вам необхідно підтвердити номер телефону в банкоматі, в ТСО або у відділенні.

Интересно, ради моей безопасности блокируют мне доступ к моим деньгам.

Чтобы не увлеклись, чего лишнего не потратили сгоряча. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 05:47

  BIGor написав:Интересно, ради моей безопасности блокируют мне доступ к моим деньгам.
"Отвалился" финномер или финномер "вышел" из зелёного в оранжевое состояние.
При каких-то обстоятельствах такое бывает.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:55

При кліку на кнопці Квитанція
http://prntscr.com/jwm1c8

отримую постійно ось таке - http://prntscr.com/jwm1ps
працюю через Google Chrome версія 67

що із цим робити, хто в курсі?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:00

Знайшов вихід -
квитанції також можна отримати іншим методом в тому ж таки Приват24 -

УСІ ПОСЛУГИ -> ПОСЛУГИ -> Сервіс квитанцій -> Отримати квитанцію
і там вже нормальні pdf файли видає приват!

чудасія :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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  #<1 ... 7646764776487649
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