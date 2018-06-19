Чтобы не увлеклись, чего лишнего не потратили сгоряча.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:53
Чтобы не увлеклись, чего лишнего не потратили сгоряча.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 19 чер, 2018 05:47
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:55
При кліку на кнопці Квитанція
отримую постійно ось таке -
працюю через Google Chrome версія 67
що із цим робити, хто в курсі?
+50грн !
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:00
Знайшов вихід -
квитанції також можна отримати іншим методом в тому ж таки Приват24 -
УСІ ПОСЛУГИ -> ПОСЛУГИ -> Сервіс квитанцій -> Отримати квитанцію
і там вже нормальні pdf файли видає приват!
чудасія
+50грн !
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:03
У них и Сервис квитанций бывает глючит - порой по неделе нет квитанций. Потом появляются. Ну а вчера платил кое-что через их fast-pay - там по идее квитанции должны сразу формироваться - но не формировалось и на мыло не отправлялось. Обычно операторы чата помогали и скидывали ссылку на квитаху. Но вчера они долго телились переключая с одного специалиста на другого, в итоге квитанция таки сформировалась (я периодически кликал кнопку), так они вечером и на мыло прислали дубликат. Так что глюки там явление не редкое - но со временем все рассасывается.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:05
Народ, а Приват24 у всех нормально работает?
Я не могу с мобильного приложения вообще зайти, пишет "Ошибка сервера".
При входе через комп начало постоянно присылать СМС-ки, хотя до этого заходило без этого. И вообще, работает как-то... неустойчиво.
У знакомого платежи не уходят...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:05
Искатель
с обеда глючит
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:35
Вот тут написали, что,
Я обратил внимание, что начали запрашивать ОТП-пароль и присылать пуши (не СМС-ки)в мобильное приложение.
Может, это и перенастраивали?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:09
у меня сегодня были и пуши, и смс-ки и дід Панас з "Вечірної казки". И даже сообщение, что надо заново привязывать фин.телепон (вылечилось перезагрузкой) Шо-то корезоид их сегодня чудит не па-деЦЦки
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:46
Уже несколько месяцев в Приват24 висит объявление загрузить документ, но постоянно "Сервис временно не доступен". Пробовал с разных компов и телефонов. Это только у меня так?
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