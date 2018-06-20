Додано: Сер 20 чер, 2018 19:26

доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд.

-какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.



все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.



вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!