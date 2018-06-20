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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7647764876497650
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:26

Re: Приватбанк

доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд.
-какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.

все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.

вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:32

ну этож 2 пачки лесек. че пересчитывать? ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:40

  v57 написав:ну этож 2 пачки лесек. че пересчитывать? ;)

ну то понятно. для пети или бени это один ужин в киевском "вельвете".. а для моей провинции - средняя зарплата по городу за ГОД.. :shock: :mrgreen:
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:41

Re: Приватбанк

Представителя нету.
Проще депо было снять с кдв, за 2 подхода из своих, или обчистить чужие банкоматы..
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:41

  логан1919 написав:доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд.
-какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.

все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.

вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!

40 000 долларов или гривень?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:49

  Искатель написав:
  логан1919 написав:доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд.
-какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.

все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.

вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!

40 000 долларов или гривень?

странный вопрос. перечитайте мое предыдущее сообщение.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:02

Чтобы не возникало подобных вопросов в моем ближайшем отделении в центре Киева на двери заветной комнаты висит лист формата А-3 с крупным текстом "Перерахунок сум від 100 тис. грн".
Просто и понятно, кто есть кто, и в очереди и за пределами.
Но многие в окошко и поболее суют, кто каждый день деньги на счет ложит. Привыкли.
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:08

Re: Приватбанк

А вот если была покупка с карты на алиэкспрессе, посылка не дошла, скорее всего будет возврат денег,
но за это время карта перевыпустилась. Деньги не дойдут?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:16

Re: Приватбанк

  acsir написав:лист формата А-3 с крупным текстом

який кегель?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:20

  BIGor написав:Кто знает, за что блокируют в Приват 24?
Нельзя зайти, пишет:
Запит відхилено. Задля безпеки фінансових операцій Вам необхідно підтвердити номер телефону в банкоматі, в ТСО або у відділенні.

Интересно, ради моей безопасности блокируют мне доступ к моим деньгам.


Смотрю какое-то массовое явление, тоже не могу зайти в Приват24, тоже надо идти и подтверждать финансовый номер телефона.
Никакая перезагрузка компа, смена браузеров, очистка кэша не помогают.
freeze
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