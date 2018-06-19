доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд. -какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.
все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.
вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!
логан1919 написав:доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд. -какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.
все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.
вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!
40 000 долларов или гривень?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
логан1919 написав:доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд. -какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.
все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.
вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!
Чтобы не возникало подобных вопросов в моем ближайшем отделении в центре Киева на двери заветной комнаты висит лист формата А-3 с крупным текстом "Перерахунок сум від 100 тис. грн". Просто и понятно, кто есть кто, и в очереди и за пределами. Но многие в окошко и поболее суют, кто каждый день деньги на счет ложит. Привыкли.