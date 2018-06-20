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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:30
логан1919 написав:
ну то понятно. для пети или бени это один ужин в киевском "вельвете"
в "Велюре" мы харчуемся
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:49
Ferlakur написав:
А вот если была покупка с карты на алиэкспрессе, посылка не дошла, скорее всего будет возврат денег,
но за это время карта перевыпустилась. Деньги не дойдут?
Вернутся на перевыпущеную.Если это-КДВ то слижут 0,5%.
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