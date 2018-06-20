tano написав:
Уже несколько месяцев в Приват24 висит объявление загрузить документ, но постоянно "Сервис временно не доступен"...
Установите Приват24 на Android и там в чат уже есть возможность передать оператору или боту эти документы.
Ferlakur написав:
...будет возврат денег,
но за это время карта перевыпустилась. Деньги не дойдут?
Если при перевыпуске не поменялся карточный счёт, то должна без проблем сумма возврата прийти. Старые карты с истекшим сроком до сих пор подвязаны к счёту. Это можно посмотреть в сервисе справок на вкладке услуг.