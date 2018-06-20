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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7648764976507651
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:30

Re: Приватбанк

  логан1919 написав:ну то понятно. для пети или бени это один ужин в киевском "вельвете"
в "Велюре" мы харчуемся
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:49

  Ferlakur написав:А вот если была покупка с карты на алиэкспрессе, посылка не дошла, скорее всего будет возврат денег,
но за это время карта перевыпустилась. Деньги не дойдут?

Вернутся на перевыпущеную.Если это-КДВ то слижут 0,5%.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 05:32

  tano написав:Уже несколько месяцев в Приват24 висит объявление загрузить документ, но постоянно "Сервис временно не доступен"...
Установите Приват24 на Android и там в чат уже есть возможность передать оператору или боту эти документы.

  Ferlakur написав:...будет возврат денег,
но за это время карта перевыпустилась. Деньги не дойдут?
Если при перевыпуске не поменялся карточный счёт, то должна без проблем сумма возврата прийти. Старые карты с истекшим сроком до сих пор подвязаны к счёту. Это можно посмотреть в сервисе справок на вкладке услуг.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:00

  логан1919 написав:
  Искатель написав:
  логан1919 написав:доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд.
-какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.

все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.

вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!

40 000 долларов или гривень?

странный вопрос. перечитайте мое предыдущее сообщение.


Странный ответ. Перечитайте свое сообщение еще раз и покажите, откуда я должен это понять.
Наверно, все же 40000 долларов. Потому что такую сумму в гривне в специальной комнате считать - это смешно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:01

  логан1919 написав:
  v57 написав:ну этож 2 пачки лесек. че пересчитывать? ;)

ну то понятно. для пети или бени это один ужин в киевском "вельвете".. а для моей провинции - средняя зарплата по городу за ГОД.. :shock: :mrgreen:


А... Вы об этом сообщении! Не увидел, сорри :) Оно ж было после моего вопроса.
Благодарю, вопрос снят :)
Ну Вы даете... 40 тыс. гривень пересчитывать в комнате. Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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З нами з: 22.02.16
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  #<1 ... 7648764976507651
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