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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:30
логан1919 написав:
ну то понятно. для пети или бени это один ужин в киевском "вельвете"
в "Велюре" мы харчуемся
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:49
Ferlakur написав:
А вот если была покупка с карты на алиэкспрессе, посылка не дошла, скорее всего будет возврат денег,
но за это время карта перевыпустилась. Деньги не дойдут?
Вернутся на перевыпущеную.Если это-КДВ то слижут 0,5%.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 05:32
tano написав:
Уже несколько месяцев в Приват24 висит объявление загрузить документ, но постоянно "Сервис временно не доступен"...
Установите Приват24 на Android и там в чат уже есть возможность передать оператору или боту эти документы.
Ferlakur написав:
...будет возврат денег,
но за это время карта перевыпустилась. Деньги не дойдут?
Если при перевыпуске не поменялся карточный счёт, то должна без проблем сумма возврата прийти. Старые карты с истекшим сроком до сих пор подвязаны к счёту. Это можно посмотреть в сервисе справок на вкладке услуг.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 08:00
логан1919 написав: Искатель написав: логан1919 написав:
доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд.
-какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.
все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.
вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!
40 000 долларов или гривень?
странный вопрос. перечитайте мое предыдущее сообщение.
Странный ответ. Перечитайте свое сообщение еще раз и покажите, откуда я должен это понять.
Наверно, все же 40000 долларов. Потому что такую сумму в гривне в специальной комнате считать - это смешно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 21 чер, 2018 08:01
А... Вы об этом сообщении! Не увидел, сорри
Оно ж было после моего вопроса.
Благодарю, вопрос снят
Ну Вы даете... 40 тыс. гривень пересчитывать в комнате. Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:36
Искатель написав:
А... Вы об этом сообщении! Не увидел, сорри
Оно ж было после моего вопроса.
Благодарю, вопрос снят
Ну Вы даете... 40 тыс. гривень пересчитывать в комнате. Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...
В провинции гопота и за штуку забить может.
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Ratatui
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Додано: Чет 21 чер, 2018 13:30
Ratatui написав:
В провинции гопота и за штуку забить может.
Почему вы так не верите в бескорыстность , гопота может забить и бесплатно , от чистого сердца.
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Гурман
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