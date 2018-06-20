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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:12
greenozon написав: Искатель написав:
Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...
голота уважно слідкує за допами мульйонера, якому 40 000 грн зовсім не гроші, атак - в кафешку заскочити :0
Вы лучше бы внимательно за текстом следили... Я имел в виду, что с 40000 грн в "Привате" не пустят в отдельную комнатку. Только и всего. И многие не боятся такие деньги в окошко получать.
А так... это конечно деньги, и немалые.
"Не берите меня за здесь", как говорится...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:30
Искатель написав:
А... Вы об этом сообщении! Не увидел, сорри
Оно ж было после моего вопроса.
Благодарю, вопрос снят
Ну Вы даете... 40 тыс. гривень пересчитывать в комнате. Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...
у вас видимо со зрением проблема.. оно было не после вашего вопроса, а ДО..
я вам еще ничего не давал. успокойтесь. насчет секретов - выложите интимные фото своей жены в сеть. поверьте, это не те фото чтобы хранить их в секрете. даже для вашей столицы или обл. центра...
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логан1919
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:37
Искатель написав: greenozon написав: Искатель написав:
Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...
голота уважно слідкує за допами мульйонера, якому 40 000 грн зовсім не гроші, атак - в кафешку заскочити :0
Вы лучше бы внимательно за текстом следили... Я имел в виду, что с 40000 грн в "Привате" не пустят в отдельную комнатку. Только и всего. И многие не боятся такие деньги в окошко получать.
А так... это конечно деньги, и немалые.
"Не берите меня за здесь", как говорится...
поспешу вас огорчить - в привате, только в другом отделении города, меня пускали в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.
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логан1919
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:38
логан1919 написав:
крупная сумма это сколько по методичкам ??!!!
Насколько помню в одном из отделений Привата в Одессе видел наклейку на дверях типа "Касса для сумм от 20 тыс грн
". И кассирша сама приглашала в это помещение
при суммах около вашей и выше, хотя я спокойно мог получить через окно (в валюте компактнее получается
) Чего Вас не пустили, если есть спец.помещение (не в каждом отделении есть такое) - хз. Может какое-то ВИП отделение привата.
в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.
можете не сомневаться сам факт входа-выхода в эту комнату привлекают не меньшее внимание лишних глаз зевак в очереди
. в первую очередь мошенников, к-рые ищут кого можно взять на крючок. мне так кажется.
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Alex2007
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Додано: Чет 21 чер, 2018 17:01
В ощаді окрема кімната для депозитчиків збоку каси, якось стовпчик аж у 100бакс там вносив на депо
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Чет 21 чер, 2018 17:04
Alex2007 написав: логан1919 написав:
крупная сумма это сколько по методичкам ??!!!
Насколько помню в одном из отделений Привата в Одессе видел наклейку на дверях типа "Касса для сумм от 20 тыс грн
". И кассирша сама приглашала в это помещение
при суммах около вашей и выше, хотя я спокойно мог получить через окно (в валюте компактнее получается
) Чего Вас не пустили, если есть спец.помещение (не в каждом отделении есть такое) - хз. Может какое-то ВИП отделение привата.
в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.
можете не сомневаться сам факт входа-выхода в эту комнату привлекают не меньшее внимание лишних глаз зевак в очереди
. в первую очередь мошенников, к-рые ищут кого можно взять на крючок. мне так кажется.
ВИП отделений в "мухосрансках" не бывает априори.
видимо кассир была не в настроении. написал в службу поддержки, пускай разбираются.
сам факт входа выхода, хоть и привлекает чье то внимание но не дает конкретной информации. мало ли че я туда заходил. а когда за спиной стоит гнилая знакомая и отчетливо наблюдает всю картину - вообще не есть хорошо. мошенники меня интересуют в последнюю очередь, ибо я далеко за центнер и за плечами АТО...
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логан1919
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Додано: Чет 21 чер, 2018 17:22
Отдельные нумера для интимного пересчета кюпюр- от 50К грн.
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guntherhouse777
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