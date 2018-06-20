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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7649765076517652
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:12

  greenozon написав:
  Искатель написав:Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...


голота уважно слідкує за допами мульйонера, якому 40 000 грн зовсім не гроші, атак - в кафешку заскочити :0


Вы лучше бы внимательно за текстом следили... Я имел в виду, что с 40000 грн в "Привате" не пустят в отдельную комнатку. Только и всего. И многие не боятся такие деньги в окошко получать.
А так... это конечно деньги, и немалые.
"Не берите меня за здесь", как говорится...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:30

  Искатель написав:
  логан1919 написав:
  v57 написав:ну этож 2 пачки лесек. че пересчитывать? ;)

ну то понятно. для пети или бени это один ужин в киевском "вельвете".. а для моей провинции - средняя зарплата по городу за ГОД.. :shock: :mrgreen:


А... Вы об этом сообщении! Не увидел, сорри :) Оно ж было после моего вопроса.
Благодарю, вопрос снят :)
Ну Вы даете... 40 тыс. гривень пересчитывать в комнате. Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...

у вас видимо со зрением проблема.. оно было не после вашего вопроса, а ДО..
я вам еще ничего не давал. успокойтесь. насчет секретов - выложите интимные фото своей жены в сеть. поверьте, это не те фото чтобы хранить их в секрете. даже для вашей столицы или обл. центра...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:37

  Искатель написав:
  greenozon написав:
  Искатель написав:Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...


голота уважно слідкує за допами мульйонера, якому 40 000 грн зовсім не гроші, атак - в кафешку заскочити :0


Вы лучше бы внимательно за текстом следили... Я имел в виду, что с 40000 грн в "Привате" не пустят в отдельную комнатку. Только и всего. И многие не боятся такие деньги в окошко получать.
А так... это конечно деньги, и немалые.
"Не берите меня за здесь", как говорится...

поспешу вас огорчить - в привате, только в другом отделении города, меня пускали в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:38

Re: Приватбанк

  логан1919 написав:крупная сумма это сколько по методичкам ??!!!

Насколько помню в одном из отделений Привата в Одессе видел наклейку на дверях типа "Касса для сумм от 20 тыс грн". И кассирша сама приглашала в это помещение :oops: при суммах около вашей и выше, хотя я спокойно мог получить через окно (в валюте компактнее получается :) ) Чего Вас не пустили, если есть спец.помещение (не в каждом отделении есть такое) - хз. Может какое-то ВИП отделение привата. :roll:

в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.

можете не сомневаться сам факт входа-выхода в эту комнату привлекают не меньшее внимание лишних глаз зевак в очереди :( . в первую очередь мошенников, к-рые ищут кого можно взять на крючок. мне так кажется.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:01

Re: Приватбанк

В ощаді окрема кімната для депозитчиків збоку каси, якось стовпчик аж у 100бакс там вносив на депо ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:04

  Alex2007 написав:
  логан1919 написав:крупная сумма это сколько по методичкам ??!!!

Насколько помню в одном из отделений Привата в Одессе видел наклейку на дверях типа "Касса для сумм от 20 тыс грн". И кассирша сама приглашала в это помещение :oops: при суммах около вашей и выше, хотя я спокойно мог получить через окно (в валюте компактнее получается :) ) Чего Вас не пустили, если есть спец.помещение (не в каждом отделении есть такое) - хз. Может какое-то ВИП отделение привата. :roll:

в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.

можете не сомневаться сам факт входа-выхода в эту комнату привлекают не меньшее внимание лишних глаз зевак в очереди :( . в первую очередь мошенников, к-рые ищут кого можно взять на крючок. мне так кажется.

ВИП отделений в "мухосрансках" не бывает априори. :mrgreen: видимо кассир была не в настроении. написал в службу поддержки, пускай разбираются.

сам факт входа выхода, хоть и привлекает чье то внимание но не дает конкретной информации. мало ли че я туда заходил. а когда за спиной стоит гнилая знакомая и отчетливо наблюдает всю картину - вообще не есть хорошо. мошенники меня интересуют в последнюю очередь, ибо я далеко за центнер и за плечами АТО...
логан1919
 
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Отдельные нумера для интимного пересчета кюпюр- от 50К грн.
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 7649765076517652
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