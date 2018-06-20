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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7649765076517652 Додано: Чет 21 чер, 2018 16:12 greenozon написав: Искатель написав: Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции... Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...



голота уважно слідкує за допами мульйонера, якому 40 000 грн зовсім не гроші, атак - в кафешку заскочити :0 голота уважно слідкує за допами мульйонера, якому 40 000 грн зовсім не гроші, атак - в кафешку заскочити :0



Вы лучше бы внимательно за текстом следили... Я имел в виду, что с 40000 грн в "Привате" не пустят в отдельную комнатку. Только и всего. И многие не боятся такие деньги в окошко получать.

А так... это конечно деньги, и немалые.

"Не берите меня за здесь", как говорится... Вы лучше бы внимательно за текстом следили... Я имел в виду, что с 40000 грн в "Привате" не пустят в отдельную комнатку. Только и всего. И многие не боятся такие деньги в окошко получать.А так... это конечно деньги, и немалые."Не берите меня за здесь", как говорится... Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1454 З нами з: 22.02.16 Подякував: 141 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 16:30 Искатель написав: логан1919 написав: v57 написав: ну этож 2 пачки лесек. че пересчитывать? ну этож 2 пачки лесек. че пересчитывать?

ну то понятно. для пети или бени это один ужин в киевском "вельвете".. а для моей провинции - средняя зарплата по городу за ГОД.. ну то понятно. для пети или бени это один ужин в киевском "вельвете".. а для моей провинции - средняя зарплата по городу за ГОД..



А... Вы об этом сообщении! Не увидел, сорри Оно ж было после моего вопроса.

Благодарю, вопрос снят

Ну Вы даете... 40 тыс. гривень пересчитывать в комнате. Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции... А... Вы об этом сообщении! Не увидел, сорриОно ж было после моего вопроса.Благодарю, вопрос снятНу Вы даете... 40 тыс. гривень пересчитывать в комнате. Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...

у вас видимо со зрением проблема.. оно было не после вашего вопроса, а ДО..

я вам еще ничего не давал. успокойтесь. насчет секретов - выложите интимные фото своей жены в сеть. поверьте, это не те фото чтобы хранить их в секрете. даже для вашей столицы или обл. центра... у вас видимо со зрением проблема.. оно было не после вашего вопроса, а ДО..я вам еще ничего не давал. успокойтесь. насчет секретов - выложите интимные фото своей жены в сеть. поверьте, это не те фото чтобы хранить их в секрете. даже для вашей столицы или обл. центра... логан1919 Повідомлень: 109 З нами з: 15.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 16:37 Искатель написав: greenozon написав: Искатель написав: Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции... Это не те деньги, поверьте, чтобы так секретничать. Даже для Вашей провинции...



голота уважно слідкує за допами мульйонера, якому 40 000 грн зовсім не гроші, атак - в кафешку заскочити :0 голота уважно слідкує за допами мульйонера, якому 40 000 грн зовсім не гроші, атак - в кафешку заскочити :0



Вы лучше бы внимательно за текстом следили... Я имел в виду, что с 40000 грн в "Привате" не пустят в отдельную комнатку. Только и всего. И многие не боятся такие деньги в окошко получать.

А так... это конечно деньги, и немалые.

"Не берите меня за здесь", как говорится... Вы лучше бы внимательно за текстом следили... Я имел в виду, что с 40000 грн в "Привате" не пустят в отдельную комнатку. Только и всего. И многие не боятся такие деньги в окошко получать.А так... это конечно деньги, и немалые."Не берите меня за здесь", как говорится...

поспешу вас огорчить - в привате, только в другом отделении города, меня пускали в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается. поспешу вас огорчить - в привате, только в другом отделении города, меня пускали в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается. логан1919 Повідомлень: 109 З нами з: 15.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 16:38 Re: Приватбанк логан1919 написав: крупная сумма это сколько по методичкам ??!!! крупная сумма это сколько по методичкам ??!!!

Насколько помню в одном из отделений Привата в Одессе видел наклейку на дверях типа "Касса для сумм от 20 тыс грн ". И кассирша сама приглашала в это помещение при суммах около вашей и выше, хотя я спокойно мог получить через окно (в валюте компактнее получается ) Чего Вас не пустили, если есть спец.помещение (не в каждом отделении есть такое) - хз. Может какое-то ВИП отделение привата.



в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.

можете не сомневаться сам факт входа-выхода в эту комнату привлекают не меньшее внимание лишних глаз зевак в очереди . в первую очередь мошенников, к-рые ищут кого можно взять на крючок. мне так кажется. Насколько помню в одном из отделений Привата в Одессе видел наклейку на дверях типа "Касса для сумм". И кассирша сама приглашала в это помещениепри суммах около вашей и выше, хотя я спокойно мог получить через окно (в валюте компактнее получается) Чего Вас не пустили, если есть спец.помещение (не в каждом отделении есть такое) - хз. Может какое-то ВИП отделение привата.можете не сомневаться сам факт входа-выхода в эту комнату привлекают не меньшее внимание лишних глаз зевак в очереди. в первую очередь мошенников, к-рые ищут кого можно взять на крючок. мне так кажется. Alex2007

Повідомлень: 953 З нами з: 11.10.16 Подякував: 349 раз. Подякували: 287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 17:01 Re: Приватбанк В ощаді окрема кімната для депозитчиків збоку каси, якось стовпчик аж у 100бакс там вносив на депо Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)

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Повідомлень: 7905 З нами з: 15.04.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 17:04 Alex2007 написав: логан1919 написав: крупная сумма это сколько по методичкам ??!!! крупная сумма это сколько по методичкам ??!!!

Насколько помню в одном из отделений Привата в Одессе видел наклейку на дверях типа "Касса для сумм от 20 тыс грн ". И кассирша сама приглашала в это помещение при суммах около вашей и выше, хотя я спокойно мог получить через окно (в валюте компактнее получается ) Чего Вас не пустили, если есть спец.помещение (не в каждом отделении есть такое) - хз. Может какое-то ВИП отделение привата.



в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.

можете не сомневаться сам факт входа-выхода в эту комнату привлекают не меньшее внимание лишних глаз зевак в очереди . в первую очередь мошенников, к-рые ищут кого можно взять на крючок. мне так кажется. Насколько помню в одном из отделений Привата в Одессе видел наклейку на дверях типа "Касса для сумм". И кассирша сама приглашала в это помещениепри суммах около вашей и выше, хотя я спокойно мог получить через окно (в валюте компактнее получается) Чего Вас не пустили, если есть спец.помещение (не в каждом отделении есть такое) - хз. Может какое-то ВИП отделение привата.можете не сомневаться сам факт входа-выхода в эту комнату привлекают не меньшее внимание лишних глаз зевак в очереди. в первую очередь мошенников, к-рые ищут кого можно взять на крючок. мне так кажется.

ВИП отделений в "мухосрансках" не бывает априори. видимо кассир была не в настроении. написал в службу поддержки, пускай разбираются.



сам факт входа выхода, хоть и привлекает чье то внимание но не дает конкретной информации. мало ли че я туда заходил. а когда за спиной стоит гнилая знакомая и отчетливо наблюдает всю картину - вообще не есть хорошо. мошенники меня интересуют в последнюю очередь, ибо я далеко за центнер и за плечами АТО... ВИП отделений в "мухосрансках" не бывает априори.видимо кассир была не в настроении. написал в службу поддержки, пускай разбираются.сам факт входа выхода, хоть и привлекает чье то внимание но не дает конкретной информации. мало ли че я туда заходил. а когда за спиной стоит гнилая знакомая и отчетливо наблюдает всю картину - вообще не есть хорошо. мошенники меня интересуют в последнюю очередь, ибо я далеко за центнер и за плечами АТО... логан1919 Повідомлень: 109 З нами з: 15.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 17:22 Отдельные нумера для интимного пересчета кюпюр- от 50К грн. guntherhouse777 Повідомлень: 3313 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7649765076517652 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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