Додано: Чет 21 чер, 2018 16:38

логан1919 написав: крупная сумма это сколько по методичкам ??!!! крупная сумма это сколько по методичкам ??!!!

от 20 тыс грн

в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.

Насколько помню в одном из отделений Привата в Одессе видел наклейку на дверях типа "Касса для сумм". И кассирша сама приглашала в это помещениепри суммах около вашей и выше, хотя я спокойно мог получить через окно (в валюте компактнее получается) Чего Вас не пустили, если есть спец.помещение (не в каждом отделении есть такое) - хз. Может какое-то ВИП отделение привата.можете не сомневаться сам факт входа-выхода в эту комнату привлекают не меньшее внимание лишних глаз зевак в очереди. в первую очередь мошенников, к-рые ищут кого можно взять на крючок. мне так кажется.