Подтверждаю! Чем мне нравится приват,так это тем,что выдаёт наличку в любых размерах по предзаказу без шума и пыли и НИКОГДА мне не подсунул ни одной ветхой купюры и тем более с грибком!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:09
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:47
Re: Приватбанк
При підтвердженні входу у приват24 стоїть двофакторна авторизація. Завжди було налаштовано, що підтвердження входу чи операцій іде через месенджер Приват24. Зараз банк тільки телефонує або присилає смс. За кордоном це дуже не зручно та дорого.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:01
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