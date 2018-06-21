RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7650765176527653
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:09

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Валюту по пред заказу без проблем.
Подтверждаю! Чем мне нравится приват,так это тем,что выдаёт наличку в любых размерах по предзаказу без шума и пыли и НИКОГДА мне не подсунул ни одной ветхой купюры и тем более с грибком!
bub-har
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 13.07.16
Подякував: 359 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:47

Re: Приватбанк

При підтвердженні входу у приват24 стоїть двофакторна авторизація. Завжди було налаштовано, що підтвердження входу чи операцій іде через месенджер Приват24. Зараз банк тільки телефонує або присилає смс. За кордоном це дуже не зручно та дорого.
v0909
 
Повідомлень: 144
З нами з: 14.01.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:01

  v0909 написав:При підтвердженні входу у приват24 стоїть двофакторна авторизація. Завжди було налаштовано, що підтвердження входу чи операцій іде через месенджер Приват24. Зараз банк тільки телефонує або присилає смс. За кордоном це дуже не зручно та дорого.

Воспользуйтесь сканером qr в мобильном приложении - и будет вам счастье
curiousobro
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 21.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7650765176527653
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Stringer, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.