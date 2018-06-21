Подтверждаю! Чем мне нравится приват,так это тем,что выдаёт наличку в любых размерах по предзаказу без шума и пыли и НИКОГДА мне не подсунул ни одной ветхой купюры и тем более с грибком!
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:09
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:47
Re: Приватбанк
При підтвердженні входу у приват24 стоїть двофакторна авторизація. Завжди було налаштовано, що підтвердження входу чи операцій іде через месенджер Приват24. Зараз банк тільки телефонує або присилає смс. За кордоном це дуже не зручно та дорого.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:01
Воспользуйтесь сканером qr в мобильном приложении - и будет вам счастье
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:15
Этому банку вообще плевать на своих клиентов.
Во-первых, депозиты лонгируются через 3 дня по окончанию. 3 дня банк ими пользуется бесплатно. Но это мелочь, самое классное, что если вашего депозита уже нету в линейке предложений, вам дадут очень хорошую и выгодную ставку, например 1.25% в долларе на 6 месяцев. При этом никто не позвонит и не предупредит, ты все должен смотреть сам. И, конечно же, расторжение такого хорошего вклада не предусмотрено. Хорошего дня тем, кто это придумал.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:59
Re: Приватбанк
Зато тоді дає надбавку 0,5% в грн. До речі депо, яке мало лонгуватися 20-го, 21-го було начисто відсутнє в списку депо, зменшилась і сума капіталу, що трохи напружувало. Пізніше об'явилося само по собі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:12
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:48
Re: Приватбанк
Семимильними кроками біжимо в це Єуропу!
там ставки наближаються до 0!
+50грн !
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