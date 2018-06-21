Подтверждаю! Чем мне нравится приват,так это тем,что выдаёт наличку в любых размерах по предзаказу без шума и пыли и НИКОГДА мне не подсунул ни одной ветхой купюры и тем более с грибком!
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:09
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:47
Re: Приватбанк
При підтвердженні входу у приват24 стоїть двофакторна авторизація. Завжди було налаштовано, що підтвердження входу чи операцій іде через месенджер Приват24. Зараз банк тільки телефонує або присилає смс. За кордоном це дуже не зручно та дорого.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:01
Воспользуйтесь сканером qr в мобильном приложении - и будет вам счастье
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:15
Этому банку вообще плевать на своих клиентов.
Во-первых, депозиты лонгируются через 3 дня по окончанию. 3 дня банк ими пользуется бесплатно. Но это мелочь, самое классное, что если вашего депозита уже нету в линейке предложений, вам дадут очень хорошую и выгодную ставку, например 1.25% в долларе на 6 месяцев. При этом никто не позвонит и не предупредит, ты все должен смотреть сам. И, конечно же, расторжение такого хорошего вклада не предусмотрено. Хорошего дня тем, кто это придумал.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:59
Re: Приватбанк
Зато тоді дає надбавку 0,5% в грн. До речі депо, яке мало лонгуватися 20-го, 21-го було начисто відсутнє в списку депо, зменшилась і сума капіталу, що трохи напружувало. Пізніше об'явилося само по собі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:12
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:48
Re: Приватбанк
Семимильними кроками біжимо в це Єуропу!
там ставки наближаються до 0!
+50грн !
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:17
«Международная компания Kroll, которая проводила форенсик-аудит ПриватБанка, подтвердила и задокументировала наибольшую финансовую аферу XXI века. Эти были масштабные скоординированные мошеннические действия акционеров и менеджмента банка, которые нанесли убытки государству минимум на $5,5 млрд».
ІВК таки знав толк як доїти корову
але як каже приказка - "все тайне рано чи пізно стає явним".
+50грн !
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:38
Вы лучше бы внимательно за текстом следили... Я имел в виду, что с 40000 грн в "Привате" не пустят в отдельную комнатку. Только и всего. И многие не боятся такие деньги в окошко получать.
А так... это конечно деньги, и немалые.
"Не берите меня за здесь", как говорится...[/quote]
поспешу вас огорчить - в привате, только в другом отделении города, меня пускали в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.[/quote]
Вы подняли правильную тему. По-хорошему, на усмотрение клиента - должны принимать деньги в закрытой комнате как минимум "приватно". Иногда можно передать значительную сумму в порядке исключения - в кабинете управляющего и на его усмотрение, если нет специальной комнаты. В разумных пределах, конечно суммы. 20 000 гр. уже для кого-то сумма значительная, и повод отнять ее веский у жуликов. Речь не о страхе , а об осторожности. Некоторые тут еще и подначивают. На то и тайна банковского вклада существует, что бы не афишировать свои доходы мог человек. У меня с этим проблем не было, и мне шли навстречу в подобных обстоятельствах в разных банках, вы правильно пишете. Однажды - в маленьком отделении ( не Привата) и там маленькое помещение - такой комнаты нет, закрыли все отделение, что бы выдать мне деньги. Сумма в тот раз была больше чем у вас, но это редкость, обычно я уже от 500 долларов - считаю - что это не " мелочь на кармане" - а вполне веская сумма. Кстати , даже в США, где люди живут богаче нам на много, ограбят и за 200 долларов могут и застрелить. Каждый сам может и должен судить - на сколько он готов афишировать свое благосостояние. Не только из-за опасности криминала, бывают более тонкие нюансы. Например, теща, узнав , что у вас есть деньги - может скандалить и требовать отдать ей их на что-то. Аналогично может поступить партнер по бизнесу. Кому понравится доказывать , что они не правы ? Многие не станут скрывать сумму и 30 000 и 50 000 гр. украинских денег. Это на личное усмотрение. Но если чел считает нужным - то от 20 000 должна быть такая возможность. Выходят из положения по разному. В трех банках был просто за перегородкой в кассе - из кассы два окошка выходят - одно на очередь , другое в маленькую загородку - там 1 стул помещается. Пусть не в каждом отделении - но хоть в одном на район - или поселок должно такое быть. Вы абсолютно правы. И дело даже не размерах суммы часто ( в разумных пределах) - но и в частных обстоятельствах клиента.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 22 чер, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:51
Это жесть!
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