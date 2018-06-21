Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:38

логан1919 написав: Искатель написав:



голота уважно слідкує за допами мульйонера, якому 40 000 грн зовсім не гроші, атак - в кафешку заскочити :0 голота уважно слідкує за допами мульйонера, якому 40 000 грн зовсім не гроші, атак - в кафешку заскочити :0

Вы лучше бы внимательно за текстом следили... Я имел в виду, что с 40000 грн в "Привате" не пустят в отдельную комнатку. Только и всего. И многие не боятся такие деньги в окошко получать.А так... это конечно деньги, и немалые."Не берите меня за здесь", как говорится...[/quote]поспешу вас огорчить - в привате, только в другом отделении города, меня пускали в комнату пересчета и с более мелкой сумой. и дело тут совершенно не в том что боюсь или нет, дело в том что я не хочу лишних глаз. ибо город масенький, сплетни быстрей ветра летят. и позвольте уж мне решать - что для меня является секретом и с какой суммы это начинается.[/quote]Вы подняли правильную тему. По-хорошему, на усмотрение клиента - должны принимать деньги в закрытой комнате как минимум "приватно". Иногда можно передать значительную сумму в порядке исключения - в кабинете управляющего и на его усмотрение, если нет специальной комнаты. В разумных пределах, конечно суммы. 20 000 гр. уже для кого-то сумма значительная, и повод отнять ее веский у жуликов. Речь не о страхе , а об осторожности. Некоторые тут еще и подначивают. На то и тайна банковского вклада существует, что бы не афишировать свои доходы мог человек. У меня с этим проблем не было, и мне шли навстречу в подобных обстоятельствах в разных банках, вы правильно пишете. Однажды - в маленьком отделении ( не Привата) и там маленькое помещение - такой комнаты нет, закрыли все отделение, что бы выдать мне деньги. Сумма в тот раз была больше чем у вас, но это редкость, обычно я уже от 500 долларов - считаю - что это не " мелочь на кармане" - а вполне веская сумма. Кстати , даже в США, где люди живут богаче нам на много, ограбят и за 200 долларов могут и застрелить. Каждый сам может и должен судить - на сколько он готов афишировать свое благосостояние. Не только из-за опасности криминала, бывают более тонкие нюансы. Например, теща, узнав , что у вас есть деньги - может скандалить и требовать отдать ей их на что-то. Аналогично может поступить партнер по бизнесу. Кому понравится доказывать , что они не правы ? Многие не станут скрывать сумму и 30 000 и 50 000 гр. украинских денег. Это на личное усмотрение. Но если чел считает нужным - то от 20 000 должна быть такая возможность. Выходят из положения по разному. В трех банках был просто за перегородкой в кассе - из кассы два окошка выходят - одно на очередь , другое в маленькую загородку - там 1 стул помещается. Пусть не в каждом отделении - но хоть в одном на район - или поселок должно такое быть. Вы абсолютно правы. И дело даже не размерах суммы часто ( в разумных пределах) - но и в частных обстоятельствах клиента.