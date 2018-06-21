А если чел выйдет, и его ограбят на выходе из банка ? Еще и покалечат ? Банку это нужно ? Кому это понравится ? Тут еще учитывать район нужно и другие обстоятельства. Отгородить перегородкой 1 м2 возле кассы - не такая уж проблема.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:57
А если чел выйдет, и его ограбят на выходе из банка ? Еще и покалечат ? Банку это нужно ? Кому это понравится ? Тут еще учитывать район нужно и другие обстоятельства. Отгородить перегородкой 1 м2 возле кассы - не такая уж проблема.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:13
Не можу зайти в п24 з планшета браузер сафарі , дельфін
В чому може бути проблема?
Пробував через комп'ютер також браузер Едж
Аналогічна проблема
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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